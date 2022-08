Gheorghe Seculici: Peste 270 de firme expun la Agromalim, în weekend!

Ministrul Agriculturii, domnul Petre Daea, a confirmat participarea sa la Agromalim 2022, fiind prezent la Arad în cursul zilei de vineri, când va vizita standurile expozanților.

Un număr de 36 de evenimente se vor organiza în cadrul Târgului Agromalim, în perioada 1-4 septembrie, la Expo Arad. Cel mai mare târg de agricultură din România organizat în afara Capitalei, va fi și anul acesta un tur de forță la Arad, cu peste 270 de firme prezente cu standuri de expoziții și 50 de producători locali.

“Mizăm anul acesta pe o participare record. Vom prezenta cele mai moderne utilaje agricole produse în Europa, vor veni la Arad companii din zece țări din Uniunea Europeană și din afara spațiului european. Am invitat oficialii Ministerului Agriculturii, ambasadori, oameni de afaceri. Și anul acesta beneficiem de susținerea Consiliului Județean Arad și a Primăriei Arad. Vom avea și expozițiile tradiționale de animale, prezentări de produse, degustări, vânzări la preturi promoționale pe perioada târgului”, a declarat Gheorghe Seculici, președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Arad.

Programul conex al târgului, componenta de conferințe, este organizat în parteneriat cu Consiliul Județean și Centrul Cultural Județean.

Program conex Agromalim 2022

Joi, 1.09

Pavilion B etaj

11.00 Deschidere oficiala

Pavilion A etaj

13.00 – 16.00

Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” – ASAS Bucuresti

Prof. dr. D-tru Militaru – Vicepreședinte ASAS ” Pășunea, mediu prielnic pentru dezvoltarea, conservarea și transmiterea la animale a elementelor parazitarerâ” “Economia circulara: concept, provocari si oportunitati ” – ICEADR București – dr. ec. Steliana RODINO Cercetări privind utilizarea markerilor SNP și formarea unei populații de referință în vederea implementării selecției genomice la taurine – ILIE Daniela Elena, MIZERANSCHI Alexandru Eugeniu, MIHALI Ciprian Valentin, NEAMT Radu Ionel, CZIZSTER Ludovic Toma – Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Arad. Cercetări privind îmbunătățirea sistemului furajer la bovine, prin diversificarea structurilor de specii furajere și al noilor cultivare ameliorate – NEAMT Radu Ionel, NECIU Florin Cristian, SĂPLĂCAN Gheorghe, DRAGOMIR Neculai – Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Arad.

-timpul necesar pentru expunere – cca. 20 minute pentru fiecare prezentare

Evoluția stării fitosanitare a viei de vie în condițiile climatice a anului 2022 în Podgoria Târnave – dr. Maria Comșa SCDVV Blaj “Statiunea de Cercetare – Dezvoltare Agricola Lovrin – Produse si servicii oferite fermierilor” (Dir Stiintific Dr Buzna Ciprian), timp estimativ 15 min. “Noul soi de grau Biharia- Descriere si tehnologie” (Dr. Ing Bunta Gheorghe), SCDA Lovrin

timp estimativ 15 min.

Pespective în ameliorarea plantelor la SCDA Turda

Autori: Camelia Urdă, Raluca Rezi, Adrian Negrea, Nicolae Tritean, Florin Russu

Metode de monitorizare a afidofaunei vectoare de virusuri la cultura cartofului, autori Daniela Donescu, Nina Barascu, Carmen Badarau, Victor Donescu, Diana Petre. Institutul de CD pentru Cartof si Sfecla de Zahar Brasov durata prezentarii max. 15 minute Maximizarea producțiilor de proteină vegetală și creșterea contribuției fixării azotului atmosferic la optimizarea rotațiilor,prin crearea de soiuri de trifoi roșu mai productive,cu toleranță îmbunătățită la stres termic și hidric,cu însușiri calitative superioare.Autori: Floare Moisa, A.G.Smit. – SCDA Livada Cercetări privind eficacitatea tratamentelor cu erbicide la cultura grâului pe trei tipuri de sol în zona de nord- vest a României”. Autori:Susana Mondici, T. Fritea. – SCDA Livada Experiențele de lungă durată cu îngrășăminte și amendamente ,rolul lor în agricultura durabilă.Autori: P. Kurtinecz,P.Ursan. – SCDA Livada

Vineri, 2 septembrie

Pavilion A etaj

8.00 – 12.00 – Szalagro – instruire personal

Pavilion B etaj

10.00 – 14.00

– Universitatea de Stiintele Vietii “Regele Mihai I” din Timisoara

– Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mașini și Instalații Destinate Agriculturii și Industriei Alimentare – INMA București

„Surse de energie regenerabilă și economia circulară aplicate într-o comunitate academică ca exemplu de dezvoltare inteligentă și durabilă.” Proiect Finanțat cu sprijinul granturilor acordate prin mecanismul financiar Norvegian 2014-2021, în cadrul „Programului de Energie din România” la Universitatea de Științe ale Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara”: Autori: Șef de lucrări Dr. habil. Vintilă Teodor – Universitatea de Stiintele Vietii “Regele Mihai I” din Timisoara.; “Folosirea tehnologiilor zootehniei de precizie in cresterea ovinelor si caprinelor” – Autori: Conf. dr. ing. Cziszter, S.l. dr. ing. Voia S.O. – Universitatea de Stiintele Vietii “Regele Mihai I” din Timisoara. “Programul de ameliorare” – Autori: Conf. dr. habil. Hutu Ioan – Universitatea de Stiintele Vietii “Regele Mihai I” din Timisoara. “Anvelope utilizate in tehnica agricola” – Autori: Conf. dr. ing. Bungescu Sorin Tiberiu, Conf. dr. ing. Popa Daniel – Dr. Ing. Caba L. Ioan – Universitatea de Stiintele Vietii “Regele Mihai I” din Timisoara. “Verificarea masinilor de stropit” – Autori: Conf. dr. ing. Bungescu Sorin Tiberiu, Conf. dr. ing. Popa Daniel – Dr. Ing. Caba L. Ioan – Universitatea de Stiintele Vietii “Regele Mihai I” din Timisoara. „Drona agricola de mare capacitate pentru efectuarea tratamentelor fitosanitare in culturile de camp.” – Cerere brevet: A-00687/ 2021 – Autori: Matache Mihai, Găgeanu Iulia, Voicea Iulian, Gheorghe Gabriel, Persu Cătălin, Cujbescu Dan, Chirițescu Marian, Biriș Sorin-Ștefan – INMA Bucuresti. „Tehnologii de realizare a lucrărilor agricole utilizând utilaje ecologice: PROTOTIP TRACTOR ELECTRIC” – Cerere brevet: M 164343/ 2019 – Autori: Cristea Mario1), Matache Mihai-Gabriel1), Zapciu A.2), Tudor E.3), Carpus E.4), Laslo L.5) – 1) INMA București / Romania; 2) INCDMTM / Romania; 3) INCDIE ICPE-CA / Romania; „Dezvoltarea de tehnologii inovative in cadrul fermelor SMART” – Autori: Marin Eugen, Manea Dragoș, Mateescu Marinela, Gheorghe Gabriel – INMA Bucuresti. „Tehnologii noi utilizate in vederea valorificarii la eficienta crescuta a unor deseuri si subproduse rezultate din agricultura, sub forma de compost” – Autori: Nenciu Florin, Nae Gabriel, Vlăduț Valentin, Voicea Iulian, Vrînceanu N., Ungureanu Nicoleta – INMA Bucuresti.

PREZENTARI SUB FORMA DE POSTER – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mașini și Instalații Destinate Agriculturii și Industriei Alimentare – INMA București

INSTALAŢIE PENTRU TABLETIZAREA DEŞEURILOR LIGNO-CELULOZICE /

INSTALLATION FOR TABLETING LIGNOCELLULOSIC WASTE Găgeanu Iulia, Matache Mihai, Cioca Lucian-Ionel, Ivașcu Victoria-Larisa, Persu Cătălin, Cujbescu Dan, Voicea Iulian, Vlăduț Valentin. Cerere brevet: A-00206 din 19.04.2022

MAȘINĂ DE BALOTAT CORZI DE VIȚĂ-DE-VIE /

VINE CANE BALING MACHINE Ciupercă Radu, Popa Lucreția, Zaica Ana, Păun Anișoara –

MAȘINĂ DE STROPIT ÎN PLANTAȚII DE VIȚĂ-DE-VIE CU RECUPERARE /

SPRAYING MACHINE FOR VINEYARDS Manea Dragoș, Păun Anișoara, Matache Mihai –

ECHIPAMENT DE PRĂȘIT PE RÂND ȘI ÎNTRE BUTUCII DE VIȚĂ /

EQUIPMENT FOR HOEING ON THE ROW AND BETWEEN THE VINES Marin Eugen, Manea Dragoș, Mateescu Marinela, Bălțatu Carmen –

TEHNOLOGII DE PRODUCERE ȘI AFÂNARE A BIOHUMUSULUI (VERMICOMPOST) /

TECHNOLOGIES FOR BIOHUMUS (VERMICOMPOST) PRODUCTION AND LOOSENING Caba Ioan, Vlăduț Valentin, Păun Anișoara Cerere brevet: A-00402 din 14.07.2020, A-00616 din 30.09.2020

PELETIZATOR FURAJE PISCICOLE CU KIT INTEGRAT DE ADITIVARE PRIN PULVERIZARE /

FISH FEED PELLETIZER WITH INTEGRATED SPRAYING KIT FOR ADDED INGREDIENTS Voicea I., Vlăduț V., Milian G., Persu C., Cujbescu D., Găgeanu I. Cerere brevet: A-00664 din 05.11.2021

KIT PENTRU FERTILIZAREA FOLIARĂ DE PRECIZIE A LEGUMELOR /

KIT FOR PRECISION FOLIAR FERTILIZATION OF VEGETABLES Matache M., Găgeanu I., Voicea I., Gheorghe G., Persu Cătălin, Dumitru Cristinel Cerere brevet: A-00631 din 19.10.2021

PLATFORMĂ MOBILĂ CU STRUCTURĂ REGLABILĂ PENTRU PANOURI FOTOVOLTAICE /

MOBILE PLATFORM WITH ADJUSTABLE STRUCTURE FOR PHOTOVOLTAIC PANELS Marin Eugen, Păun Anișoara, Manea Dragoș, Mateescu Marinela. Cerere brevet: A-00626din 07.10.2020

ECHIPAMENT CU ORGANE ACTIVE INTERSCHIMBABILE PENTRU RECOLTAT PLANTE MEDICINALE /

EQUIPMENT WITH INTERCHANGEABLE ACTIVE PARTS FOR HARVESTING MEDICINAL PLANTS Muscalu Adriana, Tudora Cătălina, Bîrsan Mariana, Ganea Ioan. Cerere brevet: A-00415 din 16.07.2020

TAMBUR PENTRU TUB DE IRIGARE PRIN PICURARE /

DRUM FOR DRIP IRRIGATION TUBING Manea Dragoș, Popa Radu. Cerere brevet: A-00497 din 14.08.2019

OBȚINEREA DE BIOETANOL DIN PLANTE ENERGETICE ȘI DEȘEURI DIN FRUCTE /

NOVEL TECHNOLOGIES FOR OBTAINING BIOETHANOL FROM ENERGY PLANTS AND FRUIT WASTES Nenciu Florin, Nae Gabriel, Vlăduț Valentin, Voicea Iulian, Dumitru I., Mircea C., Matei Ghe. (Univ. Craiova), Popa Diana, Isticioaia Simona, Apostol Livia, Ungureanu Nicoleta –

Ring prezentare stand ovine zona animale

11.00 – 13.00 – ACO PASTORUL CRISANA – Prezentare animale – rezultate obtinute prin ameliorare la rasa Turcana

Pavilion A etaj

14.00 – 18.00 ACO PASTORUL CRISANA – Prezentarea asociatiei si a activitatilor de ameliorare la rasa Turcana

Sambata, 3 septembrie

Pavilion B etaj

10.00 – 16.00 CED HUNGARY – Agricultura de precizie. Prezentari.

Ring prezentare stand ovine zona animale

13.00 – 15.00 –Solutii pentru cresterea eficientei economice in fermele de ovine – rase de lapte, rase de carne, metisari. – ACO PASTORUL CRISANA

Zilnic spectacole folclorice solisti si ansambluri aradene

