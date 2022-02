Giroceana, condusă de „ginerele” primarului Toma, a acumulat datorii de peste două milioane de euro către Aquatim. Cum se vor recupera banii?

Giroceana, societatea comercială a Consiliului Local Giroc, care, printre altele, este și distribuitor local de apă și canalizare, a acumulat datorii serioase către Aquatim, distribuitorul regional. Potrivit unor surse de încredere din cadrul Aquatim, acestea s-ar ridica la 2,5 milioane de euro. Cele două companii caută să încheie o înțelegere pentru stingerea acestora, existând mai multe propuneri. Recent, consilierii locali din comună au aprobat delegarea serviciilor direct către Aquatim, dar, potrivit acelorași surse, ar exista și discuții privind câteva hectare de teren de lângă CET Sud.

Cum s-au produs, totuși, aceste datorii? O bună parte dintre ele, ne spun sursele din Aquatim, sunt date de diferențele de consum recunoscute de operatorul local și cele înregistrate de cel regional. Mai multe contoare zonale, în special cele la care sunt arondate blocurile aflate în construcție, s-ar fi stricat regulat – „erau oprite intenționat”, potrivit surselor din cadrul Aquatim. Consumul înregistrat la intrarea/ieșirea de pe rețeaua principală era, astfel, diferit de cel înregistrat la contoare. Aquatim a facturat, însă, în baza primei valori, dar Giroceana ar fi refuzat să plătească peste costul aferent celei de-a doua valori.

Pentru a primi lămuriri oficiale pe subiect, l-am contactat pe viceprimarul liberal al Girocului, Dan Vîrtosu, care ne-a spus doar că, într-adevăr, Giroceana negociază cu Aquatim stingerea datoriilor, că ar fi existat unele discuții, însă și că nu ar exista niciun document oficial trimis Consiliului Local, acționarul Giroceana. Cât despre terenul despre care ne spuneau sursele noastre, Vîrtosu spune că datoriile, fiind ale societății, trebuie plătite tot de către aceasta, însă din câte știe el, Giroceana nu deține niciun teren. Pentru mai multe detalii, Vîrtosu ne-a îndrumat către Dacian Marinescu, directorul Giroceana.

Marinescu, care este de altfel concubinul fiicei primarului Iosif-Ionel Toma, nu ne-a răspuns joi, 11 februarie, la telefon, însă a făcut-o după câteva ore prin SMS. „Din pacate sunt plecat din tara din cauza unor probleme personale! In legatura cu intrebarile pe care doriti sa mi le adresati, va mentionez faptul ca suntem in plin proces de negociere pentru preluarea retelei de apa de catre Aquatim, datele fiind confidentiale, motiv pentru care nu va pot raspunde la nicio intrebare in aceasta perioada!”, ne-a transmis directorul Giroceana.

În ceea ce privește trecerea gestiunii serviciului de alimentare și apă și de canalizare din comuna Giroc către Aquatim, aceasta a fost aprobată pe 21 decembrie, într-o ședință extraordinară, în unanimitate de 16 consilieri locali prezenți. Nici proiectul de hotărâre, nici hotărârea în sine sau documentele justificative nu sunt publicate pe site-ul primăriei, cum nu sunt niciunele de după data de 27 mai 2021. Poate fi văzut numai textul hotărârii, dar doar pe varianta electronică a Monitorului Oficial Local. Interesant este faptul că înregistrarea ședinței din 21 decembrie nu este disponibilă pe pagina de Facebook a Primăriei comunei Giroc, spre deosebire de alte ședințe transmise live.

