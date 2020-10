Go Pro Hero 9, un echipament ideal pentru cei care lucrează în social media

Go Pro Hero 9, un echipament ideal pentru cei care lucrează în...

GoPro a știut să se poziționeze ca una dintre camerele preferate și practic indispensabile pentru toți cei cărora le place să lucreze cu rețelele de socializare, fie din punct de vedere profesional, fie ca amatori. Aceste camere mici au o multitudine de atribute potrivite pentru fotografii și videoclipuri de înaltă calitate. În septembrie 2020, GoPro a prezentat noul său model: Hero 9 Black, o cameră pe care mulți o așteptau: pentru prima dată, camera livrează videoclipuri de 5k și fotografii de 20MP, pe lângă stabilizarea video HyperSmooth 3.0.

Profesioniștii și utilizatorii mass-media digitale și audiovizuale știu că pentru a lucra cu ei este necesară o calitate optimă și că inovația în camere și dispozitive trebuie să fie constantă. În fiecare an, apar noi modele de echipamente, aplicații sau platforme care necesită o reinventare a tehnicilor și instrumentelor, care la rândul lor ajută la facilitarea muncii tehnice. În cazul modelului Go Pro Hero 9 Black, acesta este unul dintre dispozitivele care prezintă modificări majore atât la nivel intern, cât și extern față de modelul său anterior (Hero 8), unul dintre cele mai atrăgătoare este acela că, pentru prima dată, această cameră are un ecran color frontal de 1,4 inchi cu previzualizare a imaginii și un ecran tactil în spate, mult mai mare, de 2,27 inchi.

Un echipament perfect pentru vloggeri

Echipamentul GoPro se distinge, în general, prin cât de practic poate fi și prin dimensiunea redusă, care îi permite să asiste la perspective diferite și curioase, pe lângă faptul că are o tehnologie superioară, generând înregistrări video și fotografice la nivel profesional. Inovația constantă a modelelor sale arată o îmbunătățire autentică bazată pe nevoile și cerințele utilizatorilor săi și pe implementarea tehnologiei de prim rang. Go Pro Hero 9 are caracteristici ideale pentru utilizatorii noi și vechi, afișaj color frontal, comenzi vocale, înregistrare 5K, lentile digitale interschimbabile, stabilizator video de înaltă calitate, baterie reîncărcabilă cu durată mai mare de timp, finisaje foarte rezistente. O cameră excelentă pentru a face următorul pas.

GoPro Hero 9 Black este prima cameră 5K a companiei

Noua cameră GoPro Hero 9 Black beneficiază de un senzor de 20 megapixeli capabil să filmeze la o rezoluție de 5K la 24 sau 30 de cadre pe secundă, 4K la până la 60 de cadre pe secundă și 2,7K la 120 de cadre pe secundă. Desigur, camera integrează și tehnologia de stabilizare Hypersmooth, acum până la versiunea 3.0, iar cei care folosesc Go Pro pentru vlogging vor fi acum fericiți să știe că au un ecran în față care poate afișa fluxul video în timp real.

Ca și în cazul generației Hero 8 Black, GoPro Hero 9 oferă și unele accesorii precum Media Mod, Light Mod și Display Mod, dar acestea nu sunt compatibile cu alte camere de generație mai veche. De fapt, alte accesorii precum bateriile sunt acum diferite, necesitând altele pentru Hero 9 Black. Avantajul este că bateria este mai mare și promite mai multe ore de fotografiere la o singură încărcare (upgrade de la 1.220 la 1.720 mAh).

Capacul obiectivului poate fi îndepărtat pentru a-l înlocui și se pot atașa filtre ND sau chiar alte moduri GoPro, cum ar fi Max Lens, un fel de „fisheye”, care lărgește cadrul chiar mai mult decât obiectivul standard. Ecranul frontal are o diagonală de 1,4 ”, ecranul din spate este de 2,27”, iar toate elementele camerei sunt impermeabile fără a fi nevoie de protecție suplimentară.

Camera este mai ieftină dacă acceptați un abonament de un an la GoPro Plus

Cu toate acestea, prețul noului model este foarte interesant. Camera poate fi achiziționată cu 479 de euro (2.400 de lei în România), dar cei care o cumpără cu un abonament de un an la GoPro Plus, serviciul cloud al companiei, plătesc doar 379 de euro și primesc un card de 32 GB. Faza interesantă este că abonamentul nu trebuie plătit, deoarece este inclus în pachet, practic, primești o reducere de 150 de euro față de prețul normal și plătești mai mult dacă respingi abonamentul și cardul.

