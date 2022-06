Grâu mai puțin cu o tonă, față de 2021, în Timiș

Fermierii din Timiș atenționează că, în 2022, vor avea o producție de grâu mai redusă cu o tonă, față de 2021. De fapt, ei spun că același lucru este valabil la nivel național.

Cauza principală – seceta

Foto Alin Mihalache, fermier în Hodoni

Cauza principală a fost seceta din acest an. Ploițele care au mai venit, la sfârșitul lunii mai, au fost bune, dar nu de ajuns. Alin Mihalache, fermier în Hodoni, a explicat: “Dacă te uiți ochiometric la câmp, zici că oamenii aștia scot 7 tone, dar nu e așa. Am făcut o evaluare. Am zis: “Hai să luăm spicele, hai să luăm densitatea. Producția iese între 5,5 tone – 6 tone. Din păcate, de la evaluarea această teoretică pe care o faci, întotdeauna mai pică atunci când ajungi la recoltat. Eu zic să fim mulțumiți dacă închidem la 5 tone, cinci și ceva. Jumătate din grâu îl am bun, jumate foarte bun, dar cel foarte bun arată de 6 tone teoretic. Anul trecut cel de foarte bun arată de șapte tone”. Cauzele sunt cunoscute. Grâul a intrat în primăvară pe un fond de seceta. La sfârșitul lunii mai, deficitul de apă în Timiș era în unele zone – cum sunt Hodoni, Dudeștii Noi sau Becicherec – și de peste 130 de litri pe metru pătrat.

Alte riscuri

Alin a mai explicat: “A fost un deficit mare, iar asta a grăbit toate fenofazele. Planta are un singur scop: să producă bobul pentru a perpetuă specia. A pornit cu mesajul genetic: “Eu trebuie să ajung la sămânța, dar în condițiile astea de stres!”.

Știm cu toții că și grâul sau porumbul și celelalte plante suferă din cauza stresului produs de natură, de condițiile climatice. Grâul din faza de înfrățire își programează producția, iar porumbul, până în faza de cinci frunze. Plantele știu și analizează: “Am mâncare, am apă, nu am atac de dăunători…!” Grâul își programează…! Din păcate, a pornit prost”. Pentru că situația să nu fie și mai gravă, speranța fermierilor este ca nu cumva bobul să fie și șistăvit. A venit ploița, poate va umple bobul, dar dacă te uiți pe spic, numărul de boabe e mai redus. Boabele din vârf deja se strângeau. Se mai văd și larve și lame de trips, care pot reduce mult producția. Mai există și riscul de fuzarium.

“După ploaie, dacă mai vine și grindină și nu faci un tratament de boli se poate instala imediat. Până îl vezi în magazie totu-i paie”, spune Alin.

Alex Degianski, fermier în Rudna

Alexander Degianski, care lucrează 5.000 de ha în Timiș, confirmă că nivelul de producție va fi mai mic cu 1.000 de kg. “Părerea mea e că la grâu am pierdut o tonă pe ha, față de potențialul pe care îl arată, în aprilie. Trebuie privit obiectiv: de la 1 aprilie până la sfârșitul lunii mai, nu știu dacă am avut 50 de litri de apă. E mult-mult sub media multianuală a acestor două luni. De aceea trebuie să investim în irigații”. Pe de altă parte, rapița oferă încredere și da mari speranțe: “Rapița arată bine. Mă aștept la recolte asemănătoare cu anii trecuți. A venit ploaia în ceasul al doisprezecelea și bine că a venit, fiindcă aici se făcea diferența majoră. Dacă anul trecut am scos 3 tone plus sau minus. Mă gândesc că și anul acesta va fi la fel, deși nu îmi place să fac pronosticuri până nu am recolta în depozit”, spune Degianski.

Comentarii

comentarii