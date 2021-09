Pe 15 septembrie 2021, Greenpeace aniversează 50 de ani. O jumătate de secol care a transformat speranța în acțiune.

1971, o mică echipă de activiști canadieni a urcat la bordul ambarcațiunii Phyllis Cormack (cunoscut și ca “Greenpeace”) și a navigat din Vancouver spre insula Amchitka pentru a bloca un test nuclear. Irving Stowe, co-fondator Greenpeace, descria planul aproape utopic ca pe “o călătorie pentru viață — și pentru pace”.

Echipa, interceptată de Paza de Coastă a Statelor Unite, nu a ajuns niciodată pe insulă. Însă curajul acestui început și susținerea de care a avut parte au creat o presiune atât de mare asupra guvernului american, încât testele nucleare au fost anulate. Insula Amchitka continuă să fie și azi o rezervație naturală protejată.

La vremea respectivă, niciunul dintre cei 12 membri ai grupului nu știa că această primă călătorie urma să schimbe lumea. Greenpeace a continuat să se dezvolte și a devenit, în timp, o organizație susținută de milioane de oameni, activă în numeroase campanii de mediu și în peste 50 de țări din întreaga lume.

Au urmat sute de alte acțiuni și victorii importante, în urma cărora am schimbat legi, am expus acțiuni guvernamentale nocive, am confruntat corporații, am câștigat în instanță în fața marilor poluatori.

Câteva momente cheie:

1971: Călătoria fondatoare;

1974: Franța pune capăt testelor nucleare în urma presiunilor Greenpeace;

1982: Moratoriu asupra vânătorii comerciale de balene după acțiunile iconice ale Greenpeace în fața balenierelor rusești și australiene;

1985: Greenpeace coordonează ‘Operațiunea Exodus’ – evacuarea localnicilor din Insulele Rongelap;

1991: Greenpeace ia loc la masa negocierilor pentru Tratatul Antarcticii privind salvarea zonei de la exploatare petrolieră;

1993: Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave încheiată la Londra interzice deversările toxice în oceane.

1995: Campania Brent Spar obține o victorie majoră în lupta împotriva deversării deșeurilor petroliere în mare;

1996: Ca urmare a mai multor proteste pașnice Greenpeace, președintele francez anunță încheierea definitivă a programului de testare nucleară la atolul Moruroa;

1997: Greenpeace creează Greenfreeze, frigiderul eco care a contribuit la refacerea stratului de ozon;

2010: Greenpeace presează Nestlé să oprească distrugerea pădurilor tropicale;

2015: Demascarea a peste 30 de ani de pescuit ilegal în Africa de Vest;

2019: Marii poluatori sunt găsiți vinovați pentru încălcarea drepturilor omului;

2021: Verdict istoric în procesul climatic împotriva companiei Shell.

Comentarii

comentarii