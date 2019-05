Grevă spontană a muncitorilor de la o multinațională din vestul țării

300 de muncitori, angajați ai companiei arădene Astra Rail Industries, au declarat grevă și s-au adunat în fața sediului de pe Calea Aurel Vlaicu, din zona Gării CFR.

Motivul care i-a determinat să facă această grevă spontană este nemulțumirea pe care aceștia o au față de salarii, pe care le consideră prea mici și simt că nu mai au încredere în reprezentanții lor.

Producătorul de material rulant Astra Rail Industries, care controlează fabricile de vagoane Astra Vagoane Arad, Romvag (Cara­cal) şi Meva (Turnu Severin), are un istoric de peste 100 de ani în producţie. Compania a fost preluată, în urmă cu câțiva ani, de The Greenbrier Companies, într-o tranzacție evaluată la peste 60 milioane de euro. Acest lucru s-a întâmplat, iar firma americană a ajuns să dețină 75 % din acțiunile companiei Astra Rail. Ca urmare a acestei fuziuni, Bernd Böse, directorul general al Astra Rail Industrie, a preluat șefia executivă a noii companii și a deținut și funcția de președinte al Consiliului de Administrație, asta până în martie 2019, când acesta și-a dat demisia, invocând motive personale.

„Nemulumirea oamenilor e că salariul e cel mai mic din județul Arad la o intreprindere care face vagoane, adică industrie grea. E un salar de mizerabil. Condițiile sunt mizerabile”, a spus unul dintre muncitori.

„Am 38 de ani lucrați! 38! Mai am 1 an și ies la pensie și am un salariu de mizerie. Ăsta-i adevărul!”, a declarat un alt muncitor.

