Grupul Nokia pregătește dizolvarea firmei Datatim Timișoara

Grupul francez Alcatel-Lucent International, controlat de gigantul finlandez Nokia, pregătește dizolvarea firmei Datatim Timișoara, unde deține peste 94% din acțiuni.

În 2018, ultimul an raportat, Datatim, furnizor de soluții software pentru industria de logistică, un profit net de 58,9 milioane de lei la venituri totale de 64,5 milioane de lei. În schimb, cifra de afaceri s-a situat sub 500.000 lei, iar numărul mediu de salariați a fost zero. Societatea nu are datorii fiscale și nici creanțe bugetare.

Grupul Alcatel (Franța) a intrat în acționariatul Datatim în 1998, preluând 51% din acțiunile deținute atunci de Fondul Proprietății de Stat, pentru 2,6 milioane dolari. La acea vreme, societatea din Timișoara activa în industria de mijloace ale tehnicii de calcul și de birou. Alcatel a fuzionat cu grupul american Lucent în 2006, iar gigantul finlandez Nokia a preluat Alcatel-Lucent în 2015.

