Guitar Meeting! Cea mai mare întâlnire a chitariștilor are loc la Timișoara

Asociația Culturală PLAY a început pregătirile pentru organizarea festivalului Guitar Meeting la Timișoara. În așteptarea celei mai mari întâlniri a chitariștilor în vestul țării, participanții au la dispoziție un întreg set de materiale gratuite, care îi vor ghida în învățarea celor 12 piese folk-rock propuse de organizatori. În final, toți chitariștii înscriși vor cânta piesele împreună, în același timp, în cadrul unui spectacol pentru timișoreni.

Guitar Meeting – un proiect pus în scenă de chitariștii începători și avansați

Festivalul Guitar Meeting își propune să devină un reper cultural al chitariștilor de pretutindeni, uniți de pasiunea lor comună – cântatul la chitară. Fie că este vorba de chitariști profesioniști sau unii aflați la început de drum, oricine își găsește locul în marea comunitate a programului cultural Pune Mâna pe Chitară.

Proiectul se bazează pe un playlist format din 12 cântece folk-rock de mare rezonanță, stabilite încă de acum. Selecția include piese etalon românești și internaționale, 6 dintre ele fiind interpretate chiar de trupele și artiștii timișoreni Phoenix („Andrii Popa”, „Fată verde”) Cargo („Ploaia”, „Românie, te strig”, „Zi de zi”) și Mircea Baniciu („Vara la țară”).

Celelalte cântece sunt unele dintre cele mai mari hituri rock internaționale ale tuturor timpurilor, semnate de: Pink Floyd (“Another brick in the wall”), Omega / Scorpions (“Gyongyhaju lany” / “White Dove”), Joan Jett / Queen (“I love Rock ‘n Roll” / “We will rock you”), The Beatles (“Let it be” / “Hey Jude”) și Rolling Stones (“Satisfaction”).

În pregătirea marelui concert colectiv din Timișoara au fost create o serie de materiale suport, gândite special pentru a-i ajuta în procesul de învățare.

Fiecare piesă este însoțită de câte un tutorial video dedicat, în care Ilie „Manole” Vlad, chitarist al trupei Antract și mentor al programului, prezintă o lecție deschisă, pentru ca învățarea să fie mai ușoară. Toate tutorialele sunt publicate pe canalul de YouTube Pune Mâna pe Chitară și pot fi urmărite gratuit.

De asemenea, chitariștilor le este pus la dispoziție un Kit de studiu pentru chitară, ce include tabulaturile și acordurile tuturor cântecelor și alte informații relevante, sub forma unor articole: „Cum se acordează chitara?”, „Noțiuni teoretice de bază”, „Mâna stângă (acordurile)”, „Cum se transpune o melodie pe acorduri”, „Sfaturi pentru a învăța să cânți la chitară”, „Sfaturi pentru a schimba cu ușurință acordurile”.

În plus, noutățile și resursele necesare participanților pot fi găsite pe site-ul www.punemanapechitara.ro și pe aplicația mobilă „Pune Mâna pe Chitară”, care se poate descărca gratuit de pe Google Play sau App Store, accesând de pe telefon link-ul punemanapechitara.app.link/instaleaza. Eveniment organizat de Asociația Culturală PLAY.

Proiect cultural cuprins în programul cultural prioritar general al Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara, realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Timișoara şi al Consiliului Local Timișoara.

Comentarii

comentarii