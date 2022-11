Guvernul României, dat în judecată de USR Timiș. Se cere aplicarea Legii Mirosurilor și organizarea de alegeri în cinci comune timișene

Legea Mirosurilor, concepută la Timișoara de USR-ista Rodica Militaru, dar și întârzierea organizării de alegeri locale parțiale în cinci localități din Timiș îi face pe reprezentații filialei județene a partidului să facă dosare de instanță împotriva Guvernului României.

În ceea ce privește Legea Mirosurilor, aceasta nu se poate aplica pentru că la 600 de zile de la promulgare nu are norme de aplicare, deși aceasta trebuia să aibă loc la 180 de zile, maxim de la promulgare.

”Noi aici, în filială, am luat decizia să dăm în judecată, Ministerul Mediului, prin ministrul Mediului, pentru că este de datoria sa să se asigure că oamenii din subordine se ocupă de subiect. În articoul 3 al legii scrie că după 180 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial trebuie să existe norme metodologice. Ei bine, au trecut doi ani, vreo 600 de zile de când ar fi trebuit să avem aceste norme și de când legea ar fi trebuit să se aplice. Timișorenii trebuie să beneficieze de aceste legi, dar care, din păcate, nu se pot aplica. Vom da în judecată Ministerul Mediului, mai precis ministrul Mediului, și ministerul Sănătății, mai precis ministrul Sănătății, pentru a=i obliga prin instanță, prin executor judecătoresc, să își oblige angajații, cei care lucrează sub ei, să se poată aplica această lege, care este promulgată de doi ani de zile. Lucrăm la plângerea prealabilă pe care o vom trimite celor doi miniștri, iar dacă nu se schimbă nimic, vom înainta o acțiune în instanță, am vorbit deja cu avocați. Vom cere ca acele norme metodologice să fie elaborate pentru ca legea să fie elaborată, dar vom cere și daune în bani. Dacă judecătorii vor considera că miniștrii sunt vinovați și trebuie să plătească daune, orice sume câștigate în acest fel le vom dona fie unui spital din Timișoara care se ocupă de pacienți cu afecțiuni pulmonare, fie unui ONG care activează în același domeniu”, a declarat Raul Trifan.

Procesele pe care USR Timiș le gândește pentru guvernanți nu se opresc aici. Un al doilea dosar e pregătit pentru faptul că nu a luat decizia organizării de alegeri parțiale pentru cinci localități din Timiș care au rămas fără primar.

Comentarii

comentarii