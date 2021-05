Guvernul va aloca banii necesari pentru plata certificatelor verzi de la Colterm. Alin Nica cere un program clar de salvare a societății

Guvernul României va aproba alocarea sumelor necesare pentru ca societatea de termoficare a Timișoarei, Colterm, să poată plăti aproape integral contravaloarea certificatelor verzi pe care aceasta trebuie să le cumpere în contul poluării pe care o produce.

Vestea alocării banilor a venit de la președintele CJ Timiș, Alin Nica, el a anunțat că a semnat actele pentru alocarea banilor, dar a mai spus și că cere o strategie clară pentru pentru ca societatea Colterm să fie eficientizată.

”Astăzi am semnat și am susținut alocarea banilor de la Guvern, însă trebuie să se înțeleagă la nivelul administrației municipiului că principiul mâinii întinse pentru a primi de București nu poate funcționa la nesfârșit. Sper că banii obținuți de la Guvern vor fi cheltuiți înțelept, pentru bunăstarea timișorenilor și nu pentru a acoperi deficiențe de management sau alte incapacități. Legat de Colterm, timișorenii, Guvernul, chiar și eu, am așteptat cu interes soluția Primăriei Timișoara. Mai mult, m-am oferit să devin parte din soluție dar ajutorul și intenția mea au fost trecute cu vederea de către edilii locali”, a anunțat Nica.

Deși amintește de … salvare, Nica atrage atenția că deocamdată aceasta nu ar exista, nici măcar în teorie.

”Strategia promisă pentru salvarea Coltermului nu a venit încă, nici măcar la nivel de discurs, ultima știre notabilă din această direcție fiind legată de numirea directorului cu istoric penal.

Suma care va fi alocată de Guvern este una foarte mare și reprezintă aproape cuantumul total al banilor primiți de toate celelalte localități din județul Timiș. Desigur că timișorenii și orașul Timișoara merită, merită toți banii primiți și mai mult decât atât, însă în egală măsură, aceștia merită soluții reale și management profesionist”, a mai subliniat Nica.

