Hackathonul Innovation Labs 2020 – cel mai mare concurs de startup-uri tehnologice – la Timișoara

Delgaz Grid a fost nevoita sa sisteze alimentarea cu gaze naturale pentru consumatorii din municipiul Timisoara pe strazile: Aeroportului, Eugen T Marinescu, Alexandru Serbanescu, Fluieras, Torontal Blocuri Vox, Cornelia Ursu, Maria Dogaru, Petru Bandu, Alexandru Jebeleanu, Jeska Petru, Emo Kalay, Johan Wolf, Martin Gemeinghart, Parc Industrial Torontal si Platforma Industriala Aeroport Militar, in data de 4 martie, incepand cu ora 8:00, ca urmare a unui incident survenit la magistrala de transport gaze naturale operata de Transgaz. Potrivit informatiilor furnizate de operatorul de transport, remedierea incidentului va fi finalizata in data de 4 martie, in jurul orei 18:00. Ulterior, va fi reluata treptat alimentarea cu gaze naturale, in functie de prezenta la domiciliu a consumatorilor afectati, masura fiind necesara pentru efectuarea operatiunilor in conditii de siguranta. &nbs […]