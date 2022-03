Hajdu Atilla a depus jurământul la preluarea oficială a funcției de director al Poliției Locale Timișoara

Noul director al Politiei Locale Timisoara, fostul jandarm Hajdu Attila, care a castigat concursul organizat de Primaria Timisoara pentru aceasta functie, a depus juramantul de functionar public si si-a preluat, oficial, mandatul de conducator al politistilor locali.

Ceremonia s-a desfasurat, astazi, la sediul Politiei Locale Timisoara, in prezenta primarului Dominic Fritz si a viceprimarului Cosmin Tabara, dar si al celor doi adjuncti ai noului director executiv, Domasnean-Urechiatu Dumitru, fostul comandant al politistilor locali, si Cristina Scutariu.

Noul director al Politiei Locale si-a exprimat certitudinea ca va face echipa cu angajatii Politiei Locale, dar si ca este nevoie de munca multa, de perfectionare, de stabilirea unor noi repere care sa apropie politistul local din strada de cetateni.

„Imi doresc ca politistii locali sa fie mai prezenti in zona scolilor, unde sa purtam discutii cu profesesorii, elevii si parintii, ca sa putem identifica din timp situatiile primejdioase pentru copii.

Ma refer la furturi, cersetorie, la fenomenul de bullying, cat si la aspectele rutiere periculoase din zona scolilor, la masinile parcate ilegal pe trotuare, care reprezinta un pericol pentru copii, la trecerile de pietoni periculoase sau in unele zone chiar inexistente. Imi doresc o prezenta activa in cartiere, piete, parcuri, vine sezonul cald, in zonele de agrement”, a precizat noul director, care a pus accent pe misiunea esentiala a politistilor, sa fie mereu langa cetatean si in sprijinul acestuia.

La ceremonie au fost prezenti sefii de servicii si de birouri din institutie si cei doi adjuncti, Dumitru Domasnean si Cristina Scutariu, care vor face echipa cu noul director. „Anul 2021 a fost un an de cotitura in care am facut pasi importanti pentru transpunerea in practica a misiunii Politiei Locale Timisoara”, a raportat, printre altele, fostul director interimar Dumitru Domasnean.

Absolvent al Universitatii de Vest din Timisoara, noul director a fost comandantul structurii de actiuni speciale si antiteroriste din cadrul Inspectoratului Judetean de Jandarmi Timis, intre 2009 si 2014, apoi ofiter specialist in actiuni speciale si antiteroriste in cadrul IJJ Timis. S-a ocupat de pregatirea si formarea profesionala a jandarmilor intre anii 2018 si 2020, iar intre 2020 si 2021 a fost imputernicit seful Serviciului Resurse Umane din cadrul IJJ Timis.

