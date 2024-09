Harta conexiunilor la internet în România. Cum a evoluat viteza la Orange, Vodafone, RCS&RDS și Telekom în ultimii șase ani

Viteza medie de download pentru internetul fix, în creştere de aproape trei ori, în ultimii șase ani, în timp ce viteza de internet mobil a crescut constant în ultimii șase ani, doar într-una dintre rețelele celor patru mari companii care operează în România, arată cel mai recent raport publicat de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM).

Conform rezultatelor testelor realizate în cadrul Netograf pe parcursul anului 2023, viteza medie de download la nivel național a înregistrat o valoare de 381 Mbps, iar viteza medie de upload la nivel național a ajuns la 347 Mbps pentru serviciul de acces la internet la punct fix pentru toate tipurile de conexiuni (cablu și WiFi), în rândul celor cinci furnizori ficși, respectiv Orange, Orange Communication România (fosta Telekom, achiziționată în 2021), Vodafone România, RCS&RDS și Nextgen.

În contextul în care conectarea wireless la rețelele fixe este tot mai utilizată, în anul 2023 s-a înregistrat o viteză medie de download pentru internetul fix prin WiFi de 156 Mbps, în creștere cu 15% comparativ cu anul 2022 și o viteză medie de upload de 126 Mbps, în creștere cu 13% față de anul 2022, la nivelul primilor cinci furnizori de internet fix.

În ceea ce priveşte serviciul de internet mobil, viteza medie de download la nivel naţional a ajuns la 39 Mbps (faţă de 38 Mbps, în 2022). Totodată, anul trecut, viteza medie de upload a înregistrat o valoare de 12 Mbps, fiind în scădere faţă de anul anterior. Aici au fost analizați toți cei patru furnizori, respectiv Orange, Vodafone, RCS&RDS și Telekom.

Evoluția vitezelor medii în anul 2023 la nivel de județ pentru internetul fix

Pentru anul 2023, la nivel național, în rândul celor cinci5 furnizori ficși, viteza medie de download pentru conexiunile de internet fix a înregistrat valori diferite de la un județ la altul, între 80 Mbps în Caraș-Severin (în creștere față de valoarea minimă de 71 Mbps, înregistrată în Mehedinți în anul 2022) și 274 Mbps în Prahova (în scădere față de valoarea maximă de 280 Mbps, înregistrată în Harghita în anul 2022).

După Prahova, cea mai mare viteză se regăsește în Harghita, cu 268 Mbps, iar Top 3 este încheiat de județul Tulcea, cu 213 Mbps. Bucureștiul, cu 181 Mbps, se află abia pe locul al șaptelea, la mică de distanță de Sibiu, cu 186 Mbps și de Cluj, care a a avut o viteză medie de 185 Mbps.

La polul opus, cea mai mică viteză a fost în Caraș-Severin (80 Mbps), urmat de județele Brăila (88 Mbps) și Satu Mare (92 Mbps).

Totuși, ANCOM atenționează că pentru o imagine cât mai relevantă, este necesară corelarea acestor viteze medii și cu numărul de teste valide aferente fiecărui județ.

Cu alte cuvinte, valorile vitezelor medii de internet mobil sunt mai aproape de adevăr cu cât numărul testelor făcute de români în platforma Netograf este mai mare. În anul 2023, prin intermediul platformei Netograf au fost efectuate aproximativ 85.000 de teste valide la nivelul primilor cinci furnizori de internet fix, în funcție de numărul de conexiuni Astfel, în București s-au realizat cele mai multe teste (5.793), iar cele mai puține în județul Sălaj, respectiv 94 de testări.

Pe upload, la internetul fix viteza medie de upload a fost cuprinsă între 64 Mbps (Prahova) și 316 Mbps (Harghita), față de valorile limită din anul 2022, de 59 Mbps în Bistrița-Năsăud și 326 Mbps în Harghita.

Evoluția vitezelor medii în anul 2023 la nivel de județ pentru internetul mobil

Pentru conexiunile de internet mobil, viteza medie de download a înregistrat valori cuprinse între 11 Mbps (Mehedinți) și 72 Mbps (Satu-Mare), în creștere față de valorile limită obținute în 2022 (9 Mbps – valoarea minimă înregistrată tot în Mehedinți și 68 Mbps – valoarea maximă înregistrată în București la nivelul anului 2022).

În ceea ce privește viteza medie de upload, viteza media s-a situat între 6 Mbps (Buzău, Gorj, Mehedinți) și 21 Mbps (Bihor), comparativ cu valorile limită obținute în 2022, de 4 Mbps (Vaslui) și 34 Mbps (București).

La fel ca pentru conexiunile fixe, cele mai multe teste s-au efectuat în București (5.365 de teste). În schimb, numărul cel mai mic de teste efectuate în anul 2023 pentru conexiuni de internet mobil s-a înregistrat în Satu-Mare (22 de teste).

În total în anul 2023, prin intermediul platformei Netograf au fost efectuate aproximativ 31.000 de teste valide la nivelul furnizorilor de internet mobil.

Cum a evoluat viteza de internet la Orange, Vodafone, RCS&RDS și Telekom în ultimii șase ani

Potrivit datelor ANCOM, Orange oferă cea mai rapidă conexiune fixă și a înregistrat o creștere foarte mare a vitezei medii de download pentru conexiuni prin cablu până în anul 2021 (când aceasta a atins o valoare cu 216% mai mare față de valoarea consemnată în 2018), evoluția acesteia rămânând relativ constantă în următorii doi ani.

Nextgen a înregistrat creșteri ale vitezei medii de download pentru conexiuni prin cablu, de la un an la altul, până în anul 2022, în anul 2023 înregistrând o scădere de aproximativ 30% față de valoarea consemnată la nivelul anului precedent.

RCS&RDS și Orange Romania Communications au înregistrat creșteri relativ constante de la un an la altul în perioada considerată. Astfel, RCS&RDS a înregistrat creșteri, în medie, cu 12%, de la un an la altul, iar în cazul Orange Romania Communications creșterea a fost, în medie, de 27%, de la un an la altul.

În cazul Vodafone, viteza medie de download pentru conexiuni prin cablu a crescut sau s-a menținut relativ constantă de la un an la altul în perioada considerată, în anul 2023 înregistrându-se o creștere de aproximativ 40% comparativ cu valoarea din 2018.

Pe partea de internet mobil, Orange este singurul operator care a crescut constant, restul având fluctuații ale vitezelor. Astfel, Orange a înregistrat creșteri ale vitezelor de download de la un an la altul, viteza în 2023 fiind cu peste 100% mai mare decât în 2018, așa cum se poate observa în figura anterioară. În cazul RCS&RDS, viteza medie de download a înregistrat o creștere în 2019 față de 2018, apoi s-a menținut relativ constantă până în anul 2022 inclusiv, urmând ca aceasta să crească semnificativ în anul 2023 (cu 67%) față de anul anterior. Ca și în cazul Orange, se observă că în anul 2023 viteza medie de download pentru internet mobil a înregistrat o valoare cu peste 100% mai mare decât în 2018 în rețeaua RCS&RDS.

În cazul Telekom, viteza medie de download a scăzut de la un an la altul din 2018 până în anul 2021. În anul 2022 viteza medie de download a crescut cu 33% față de anul 2021, iar în anul 2023 a crescut cu 42% față de valoarea înregistrată la nivelul anului 2022.

La Vodafone, vitezele medii de download s-au menținut constante în perioada 2018-2020, urmând apoi un trend crescător până în anul 2022 inclusiv. Viteza medie de download înregistrată în rețeaua Vodafone a crescut în 2023 cu 45% comparativ cu anul 2018.

ANCOM a creat platforma Netograf (care cuprinde o aplicaţie web şi aplicaţii dedicate terminalelor mobile şi fixe) prin intermediul căreia utilizatorii pot evalua performanţa serviciului, precum şi evoluţia acesteia în timp.

În România, Netograf este mecanismul certificat de măsurare a calităţii serviciului de acces la internet, fiind singura platformă care ajută utilizatorii să obţină despăgubiri privind calitatea internetului fix şi mobil.

