Heraeus, 10 ani în România. Afacerea de familie germană începută 1660 se dezvoltă lângă Timișoara

Heraeus Electronics marchează, în 2023, primii zece ani de activitate în România. Subsidiară locală a concernului german Heraeus, cu sediul în comuna Giroc (în parcul industrial Incontro din Chișoda) s-a dezvoltat continuu pe parcursul anilor, ajungând să aibă astăzi peste 350 angajați, un portofoliu extins de produse pentru industria electronică, investiții importante și planuri ambițioase pentru viitor.

„Cred în puterea echipei și faptul că nimic nu este imposibil. Primii 10 ani au fost plini de inspirație. Am muncit cu mare devotament și ambiție, am învățat din greșeli, ne-am adaptat și am evoluat continuu. Toate acestea au fost posibile datorită angajamentului tuturor colegilor cărora vreau să le mulțumesc în mod deosebit. Obiectivul nostru a fost și este dezvoltarea pe termen lung a companiei și asta se dovedește a fi cheia succesului”, a declarat Samuel Cireș, director general Heraeus România.

Povestea începe în secolul al XVII-lea

Înființată în anul 1660 la Hanau (Germania), compania de familie Heraeus, astăzi lider la nivel mondial în domeniul tehnologic și al metalelor prețioase, și-a început activitatea în România în anul 2013. Doi ani mai târziu, Heraeus demara, cu un număr de 77 de angajați, producția în fabrica din parcul industrial Incontro. Astăzi, compania are peste 350 angajați și un portofoliu extins de produse pentru industria electronică.

„Plecând de la zero în urmă cu 10 ani, iar acum, cu peste 350 de angajați dedicați și pasionați, producem materiale pentru industria electronică. Acesta este angajamentul nostru pe termen lung față de clienții noștri, parteneri, angajați și regiunea Timișoara”, a declarat Manuel Fischer, vicepreședinte executiv și director global al Resurselor Umane, Marketing și Comunicare la Heraeus Electronics.

Heraeus România desfășoară activități de producție pentru fabricarea de plăci cu circuite imprimate pe substrat ceramic folosite în industria auto și industria electronică de mare putere (mașini electrice, energie regenerabilă) și a materialelor auxiliare (paste de cositorit și adezivi) necesare în industria electronică.

Materialele principale folosite pentru producerea plăcilor cu circuite imprimate pe substrat ceramic sunt, în principal, substraturile metalo-ceramice, folii de cupru, diferiți compuși chimici și materiale prețioase precum aurul sau argintul.

Investițiile în Timiș continuă

Peste 90% din producția fabricii merge la export. „Încă de la începutul activității noastre în județul Timiș, am avut parte de specialiști bine pregătiți și asta ne-a ajutat să ne dezvoltăm. Suntem în conexiune permanentă cu mediul universitar care oferă pieței personal foarte calificat. Sigur, noi, la rândul nostru, îi formăm intern pe noii colegi, având expertiză obținută de-a lungul celor 10 ani de activitate. Suntem o echipă tânără, pasionată și dornică să se dezvolte continuu. Cu mulți dintre colegi lucrăm chiar de la începuturi și îi apreciem enorm pentru devotamentul lor”, a spus Carmen Suciu, director Resurse Umane Heraeus România.

În anul 2018, compania a finalizat un program de investiții prin care a extins cu 4.000 de mp fabrica din Timișoara de lângă Timișoara, suprafața pe care desfășoară la această dată activități de producție fiind de 16.300 mp.

De altfel, Heraeus România a investit, anual, în medie, peste 5 milioane de euro în dezvoltarea facilităților de producție și continuă să investească pentru a-și extinde capacitatea de producție. lângă Timișoara.

Ținte ambițioase pentru următorul deceniu ca și parte a grupului, Heraeus Electronics este partenerul de materiale pentru industria electronică. Deservesc trei segmente principale: electronică de putere, materiale electronice pentru industria automotive și ambalare avansată a semiconductorilor.

În ceea ce privește sustenabilitatea, atât la nivel global, cât și pe plan local, Heraeus Electronics și-a propus ținte ambițioase de reducere a amprentei de CO2 cu 42% în următorii 10 ani.

Totodată, Heraeus România investește 500.000 de euro în instalarea, pe o suprafață de 4.600 mp, a panourilor fotovoltaice, utilizarea lor reducând consumul de energie electrică cu până la 600 MWh pe an. Concernul tehnologic Heraeus este astăzi în top 10 al întreprinderilor familiale în Germania, listat în Fortune Global 500, clasamentul întocmit de prestigioasa revistă Fortune cu cele mai mari companii din lume după cifra de afaceri.

Heraeus a obținut în exercițiul financiar 2022 o cifră de afaceri de 29,1 miliarde de euro. Cei 17.200 de angajați din cele peste 100 de locații în 40 de țări îi asigură companiei o poziție de top la nivel global.

