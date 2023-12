Horia Colibășanu inaugurează Școala Gimnazială Brestovăț, renovată de Asociația BookLand și Primăria Brestovăț

Asociația BookLand anunță inaugurarea Școlii Gimnaziale din satul Brestovăț, județul Timiș, după lucrări de renovare care au durat trei luni. Evenimentul a avut loc în prezența Ambasadorului BookLand, Horia Colibășanu, alpinist de mare altitudine cu un impresionant palmares internațional, ale cărui reușite sunt considerate cele mai importante performanțe individuale din alpinismul românesc. Originar din Timișoara, Horia Colibășanu a acceptat invitația Asociației BookLand de a vizita școala renovată din Brestovăț și de a petrece câteva ore alături de copii și profesori. Acesta i-a cunoscut pe cei 40 de elevi care frecventează cursurile în sat și a apreciat modul în care companiile private, mobilizate de BookLand și comunitatea locală și-au unit forțele pentru a crea acest spațiu modern care îmbie la învățătură, joacă și socializare – competențe de care toți copiii au nevoie.

Lucrările de renovare și dotare a școlii au avut loc în perioada Mai – Iulie 2023, iar valoarea totala a investiției a fost de 330.000 EURO, sponsorizările atrase de Asociația BookLand însumând 150.000 EURO, iar contribuția Primăriei Brestovăț fiind de 180.000 EURO.

„Am ajuns în satul Brestovăț după ceva ploi, dar în acea zi șansa a făcut să putem vedea Școala Gimnazială din sat, renovată de Asociația BookLand. Ce s-a făcut acum e cu totul deosebit, s-a făcut chiar o treaba bună și eu cred că există o legătură între cum arată și ce se învață într-o școală, iar cel mai important este accesul copiilor la tehnologia care face irelevant faptul că sunt într-un sat. În plus, ei trăiesc în mijlocul naturii, în aer curat, într-o zonă a Banatului foarte frumoasă. Școala ar trebui să fie despre cultură generală, despre vocație și despre performanță pentru cei care vor și pot mai mult. Iar când ai toate condițiile asigurate, acest lucru e mult mai ușor. Mă bucur să văd astfel de inițiative la noi, să aplaud implicarea tuturor și sunt onorat să fiu ambasadorul acestor acțiuni.” – Horia Colibășanu, alpinist de altitudine și medic stomatolog & Ambasador BookLand

„Fără sprijinul Asociației BookLand, nu cred că am fi reușit să avem azi o școală atât de modernă. Însă, întreaga comunitate s-a implicat, de la angajații primăriei, la profesori și părinți. Împreună am asigurat cazarea și masa muncitorilor, iar în schimb am primit o școală dotată ca la oraș. Îi suntem recunoscători și Primăriei Brestovăț, care – pe lângă faptul că a susținut mare pare din costul de manoperă – a construit un teren de sport performant din tartan, articolele sportive primindu-le tot de la BookLand, care, pentru noi înseamnă o transformare fiindcă asociația pune mult accent pe educație, aceasta fiind cea mai importantă în viață. Sloganul ‘Împreună CONSTRUIM oameni’ ne unge la suflet!” – Rodica Dobra, Director Școala Gimnazială Brestovăț, județul Timiș.

„Pesemne că, odată, acoperișul de țiglă era mult mai solid și nu permitea inundarea tavanului la fiecare ropot de ploaie. Și, tot demult, pereții școlii nu erau coșcoviti și plini de mucegai. Pardoselile erau lucioase, scările de acces nu erau atât de ridate de vreme, iar pe coșul de fum nu era atât de multă rugină. Însă, atunci când ne-am apucat de renovarea școlii gimnaziale din Brestovăț era nevoie de o transformare completă. Cum arată școala acum, dupa renovare? E frumoasă și curată, iar copiilor nu le lipsește nimic. Clădirea renovată integral are teren de sport, curte pavată, acoperiș și coș de fum nou-nouțe, ba chiar și laborator IT dotat cu tot ce trebuie. Centrala reparată și instalația termică înnoită duduie de caldură, iar apa caldă curge la robinet în toaleta reabilitată. Și câtă culoare la interior, accentuată și de lumina care se reflectă armonios prin jaluzelele adaptate cromatic fiecărei săli de clasă!” – Mihaela Petrovan, Președinta Asociația BookLand

Transformarea a fost susținută de Primăria Brestovăț care a acoperit integral costul terenului de sport și a achitat 75% din valoarea manoperei renovării școlii, restul de 25% reprezentând contribuția Rotaract Club Timișoara. Totul pentru ca elevii să poată avea parte de condiții excelente de învățătură! BookLand a avut alături peste 30 de companii private care susțin misiunea educaționala a asociației în mediul rural: Profi, Leroy Merlin, MaxBet, SAP, Vopseaua Oskar, Fundația Vodafone, VOIS, UniCredit Consumer Financing, Decathlon, Turbomecanica, Majorel, Elis Pavaje, Arkema, Titan Machinery România, Sipex Company, Arco Media, Linde Gaz, BRAVO – The Smart Solution, Instal Impex, KSC Transport, Caparol, Rocas Decor, Holver, Niko Auto Com, Echipa de Tâmplărie, Remat Maramureș, Pro Deco Style, Policolor, Raveli, Masterplast, Famous Roses, Profi-Print, Atip Design, Flori Hergane Giroc.

Prin programul „Renovare școli în mediul rural” demarat de Asociația BookLand, 80 de școli și grădinițe din satele României au fost reabilitate în perioada 2020 – 2023, în beneficiul a peste 15.000 de elevi anual. Asociația a reușit această performanță motivând autoritățile și comunitățile locale să se implice, dar și mobilizând sute de companii private să contribuie cu bani, servicii sau materiale prin redirecționarea a 20% din impozitul pe profit/venit, conform Legii Sponsorizării nr. 32/1994 sau Ordinului 1679/2022 prin formularul 177. Un exemplu de parteneriat public-privat care creează un viitor mai bun și sustenabil pentru copiii din satele și comunele României, contribuind la schimbarea mentalităților și atitudinii privind importanța educației în comunitățile rurale.

