Hororul supranatural, La Graniță – Cel mai bun film din secțiunea Un Certain Regard – va fi lansat în 2 august

Tina lucrează ca ofițer vamal și în timp ce pasagerii merg pe lungul coridor către terminal, ea îi privește aproape nemișcată. Și-i adulmecă. Câteodată buzele îi tremură, fruntea ei crestată se încruntă, iar dacă ceva anume o agită, mârâie.

Tina nu e ca toți ceilalți oameni; simte vinovăția și rușinea oamenilor, le vede secretele. Dar când Vore trece prin fața ei într-o zi, simțurile îi sunt complet date peste cap.

Misterul își face loc la granița dintre dragoste și datorie și Tina începe să caute răspunsuri.

La Graniță, în regia lui Ali Abbasi a avut premiera la Cannes unde a fost premiat cu Cel mai bun film din secțiunea Un Certain Regard, în 2018.

Distincția a fost urmată de propunerea Suediei la Oscarul pentru Cel mai bun film străin, neajungând însă pe lista scurtă în această categorie, ci la Cel mai bun machiaj.

După vizionarea de pe croazetă, critica a recunoscut că este “un film ce are rara calitate de a-l simți într-un fel în care n-ai mai simțit nimic din tot ce ai mai văzut până atunci” (Screendaily), cu “momente de sentiment curat – pur extaz, pură furie, pură dorință, pură ferocitate – ce trebuie pus pe scara celor mai palpitante experiențe cinematografice avute vreodată” (New Yorker).

Ciudat, interesant, mistic, supranatural sunt doar o parte din descrierile filmului realist magic al lui Ali Abbasi, inspirat din mitologia nordică, dar a cărui acțiune are loc în prezentul Scandinav.

La Graniță este bazat pe povestirea omonimă din volumul Let the Old Dreams Die, scris de John Ajvide Lindqvist, o senzație a literaturii fantastice suedeze.

Lindqvist a lucrat 12 ani drept comendian de stand-up și apoi a devenit cunoscut pentru ficțiunea cu vampiri Let the Right One In (2004), primul său roman, după care Thomas Alfredson a realizat o ecranizare, iar Matt Reeves remake-ul Let me In.

Filmul spune povestea Tinei (Eva Melander), un ofițer de vamă de o eficacitate incredibilă, care este recunoscută pentru simțul ei infailibil. Practic, e ca și cum ar mirosi vina ori intențiile ascunse.

Însă când Vore, un tip suspect (interpretat de actorul finlandez Eero Milonoff – manager-ul din The Happiest Day in the Life of Olli Maki, în regia lui Juho Kuosmanen), trece prin fața ei, capacitățile sale sunt puse la încercare pentru prima dată.

Tina știe că Vore ascunde ceva, dar nu poate identifica ce anume. Mai rău, simte și o atracție bizară față de el.

În timp ce dezvoltă o relație specială cu el, Tina își descoperă, în sfârșit, adevărata identitate.

La fel ca Vore, nu aparține acestei lumi. Întreaga sa existență s-a bazat pe o minciună, iar ea este nevoită să aleagă acum: să continue să trăiască în impostură sau să îmbrățișeze revelațiile terifiante ale lui Vore.

Regizorul iraniano-danez Ali Abbasi este la al doilea lungmetraj, după Shelley, 2016, horror-ul psihologic care a fost prezentat în premieră mondială la Berlin, cu Cosmina Stratan în rol principal. În 2007 si-a început studiile în regia de film, în Danemarca.

Ali Abbasi își găsește inpirația cinematografică în operele lui Luis Bunuel, Chantal Ackerman și Federico Fellini iar în literatură, în realismul magic al lui Gabriel Garcia Marques, Carlos Fuentes și Roberto Bolaño.

Într-un interviu spune că este interesat “de tot ceea ce se întâmplă în spatele lucrurilor, de tot ceea ce afectează oamenii în feluri pe care ei nu le știu.” De aceea, pentru el “La Graniță nu este despre “Noi vs. Ei”, ci despre o persoană care nu poate să decidă să-și aleagă propria identitate.”

Comentarii

comentarii