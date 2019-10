HoT: spot Elisabetin, la Timișoara. Veniți!

Sâmbătă și duminică, 12-13 octombrie, de la ora 11.00, bănățenii sunt invitați să (re)descopere cartierul istoric Elisabetin din Timișoara, în cadrul evenimentului HoT: spot Elisabetin!

Programul complet:

Sâmbătă, 12 octombrie 2019

Activități permanente 12:00 – 21:00:

Ilustrații Heritage of Timișoara: Elisabetin. Expoziție retrospectivă HoT: Parks. Rezultate Heritage of Timișoara: Elisabetin. Cărți poștale de trimis oriunde în lume! Instalație interactivă HoT: Parks. Elisabetin sticker hunt. Atelier HoT: Stamps. Atelier Craft-tecture. Jocuri inspirate din patrimoniul cartierului Elisabetin. Atelier de desenat pentru copii.



11:00 – 13:00 Prin poveștile Elisabetinului – tur ghidat susținut de Alexandra Irimia – în limba română.

13:30 – 15:30 Buletin de Elisabetin – tur ghidat susținut de Claudia Tănăsescu și Cristi, în limba română.

15:00 – 16:00 Vernisaj instalație interactivă HoT: Parks

16:00 – 18:00 New perspectives in Elisabetin – tur ghidat susținut de Vlad Pată (în limba engleză).

18:00 – 19:00 Vernisaj ilustrații Heritage of Timișoara: Elisabetin



Duminică, 13 octombrie 2019



Activități permanente 12:00 – 21:00:

Ilustrații Heritage of Timișoara: Elisabetin. Expoziție retrospectivă HoT: Parks. Rezultate Heritage of Timișoara: Elisabetin. Cărți poștale de trimis oriunde în lume! Instalație interactivă HoT: Parks. Elisabetin sticker hunt. Atelier HoT: Stamps. Atelier Craft-tecture. Jocuri inspirate din patrimoniul cartierului Elisabetin. Atelier de desenat pentru copii.



11:00 – 13:00 Prin poveștile Elisabetinului – tur ghidat susținut de Alexandra Irimia – în limba română.

13:30 – 15:30 New perspectives in Elisabetin – tur ghidat susținut de Vlad Pată, în limba engleză.

16:00 – 18:00 Buletin de Elisabetin – tur ghidat susținut de Claudia Tănăsescu și Cristi, în limba română.

20:00 – 21:00 Închidere proiect Heritage of Timișoara: Elisabetin.

Heritage of Timișoara este un proiect al Asociației Prin Bant, pentru promovarea patrimoniului cultural timișorean, creșterea gradului de conștientizare asupra importanței protejării și conservării patrimoniului cultural imobil din Timișoara și încurajarea turismului cultural în carierele istorice ale orașului.

Proiectul a fost lansat în 2017, prima ediție fiind dedicată cartierului Fabric din Timișoara. Ediția 2018 a fost dedicată cartierului istoric timișorean Iosefin.

Comentarii

comentarii