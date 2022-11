Hotel Atlas, un proiect de mare complexitate. Reconstrucţie, restaurare şi recondiţionare de manual, în Piața Sf. Gheorghe din Timișoara – foto

Ani de zile erau clădiri părăginite, efectiv ruine, în buricul târgului, în piața Sfântu Gheorghe. Acum strada e luminoasă, cu imobile îngrijite, civilizate, făcute cu bun gust, cu respectarea arhitecturii istorice din zonă.

În spatele zidurilor se află hotelul de patru stele Atlas. A fost un proiect de mare complexitate și greu de realizat, care a cuprins atât reconstrucţia, cât şi restaurarea şi recondiţionarea.

În urma raportului de expertiză tehnică s-a constatat gradul avansat de degradare a două dintre imobile, corpurile interioare necesitând a fi demolate şi ulterior reconstruite. De asemenea, se impuneau lucrări serioase de consolidare şi la cea de-a treia clădire.

O mare parte din materiale, printre care şi bârnele de lemn, au fost conservate, la fel ca o mare parte din cărămizile care au rezultat din zidurile demolate, iar apoi refolosite.

“Noi (Darius Jumanca și Tavi Grama – nr.) am achiziționat trei clădiri. Au fost două clădiri vechi despre care mai recent am auzit că ar fi fost cândva, în perioada austro-ungară, un han și un restaurant. După al Doilea Război Mondial, în clădirea din Piața Sfântu Gheorghe a funcționat un cămin studenţesc. Apoi a devenit clădire de birouri pentru instituţii publice, printre care şi birouri de proiectare ale ICRAL. Clădirile au fost construite prin anii 1700, dar Cărțile Funciare sunt din 1800. Am cumpărat clădirile în anul 2000, de la societatea Constructim. Aveau închiriate birouri, însă erau în stare de degradare. Foștii proprietari nu au vrut să investească în remodelarea lor, așa că au decis să le vândă. Inițial am avut un proiect pentru centru comercial. Am și dezvoltat un PUD în 2003, dar în final nu am mai făcut asta pentru că am considerat că era mai bună investiția noastră de la Galeria 1. Era și relativ complicat cu aprovizionarea. PUD-ul era pentru spații comerciale, servicii și locuință, așa că după ce ne-am consultat cu arhitecții, am decis să facem hotel”, a declarat omul de afaceri Darius Jumanca, proprietarul hotelului Atlas.

Chinurile nașterii unui hotel de peste 7 milioane de euro

Hotelul nu s-a născut ușor. Totul a început în urmă cu opt ani, cu proiectarea și realizarea studiilor necesare construcției. Au apărut probleme și după demararea lucrărilor. Au fost sistate pentru o perioadă lungă după ce unul din vecini s-a adresat instanţei pe motiv că nu şi-a dat acceptul pentru lucrare. Întârzieri au fost şi din cauza pandemiei.

Hotelul a costat peste 7 milioane de euro, iar proiectarea aparţine firmei timişorene D Proiect. Faţada păstrează vechea linie, dar în interior este o clădire modernă, spectaculoasă.

Primul corp are patru nivele plus mansardă, al doilea are două etaje plus mansardă, iar al treilea, construit de la zero pe strada Augustin Pacha, are trei camere şi trei apartamente, cât şi accesul spre parcarea subterană.

“S-a menținut o parte destul de mare din clădirea veche, cam 30 și ceva la sută. Au fost multe discuții și cu cei de la Monumente, au fost foarte restrictivi. Ne-au cerut descărcare arheologică, s-a lucrat luni bune la asta. Am avut de respectate niște norme de construcție stricte. S-a copiat toată butaforia clădirilor, s-a restaurat și s-a menținut fațada veche. Hotelul este mult mai mare decât se vede din exterior. Este limitată fațada la cele două clădiri, dar hotelul are în jur de 7.000 de metri pătrați. Este pe trei numere de stradă, Sfântu Gheorghe 2, 3 și o parte a fost construită pe Pacha, unde era o aripă de clădire dărâmată. Acolo e acum și intrarea în parcarea subterană. Dar am consolidat și clădirea pe Sfântu Gheorghe 4, trebuia, pentru că ne-am dus mai jos cu fundația, a fost o lucrare foarte grea”, a mai spus Darius Jumanca.

Hotel Atlas are 51 de camere, din care 15 apartamente, toate dotate după ultimele cerinţe din domeniul hotelier. Există şi un restaurant cu o sută de locuri, un bar, dar şi trei săli de conferinţe cu o capacitate de aproximativ 150 de locuri. În lobby se află statuia lui Atlas. Hotelul are şi o parcare subterană unde se pot parca zece maşini.

Restaurarea unei clădiri istorice din Iosefin

Darius Jumanca și Tavi Grama sunt responsabili și de construcția aparthotelului Iosefin Residence, din Piaţa Kuttle, clasificat la patru stele.

“Este a doua clădire pe care o restaurăm și pe care o redăm ca frumusețe și patrimoniu arhitectural orașului. În Iosefin am găsit o casă, pe care am cumpărat-o de la familie de rromi, avea deja modificări specifice. Am verificat planurile originale și am readus-o la forma de odinioară. Am făcut 25 de apartamente”, a povestit Jumanca.

Au angajat și refugiați din Ucraina

Industria hotelieră a fost una dintre cele mai lovite în pandemia de coronavirus. Acum e o criză economică și un război la granița ca România. Pentru că hotelierii găsesc cu greu personal, la Atlas lucrează mai mulți refugiați din Ucraina, dar și persoane din Republica Moldova și chiar din Italia.

“În perioada de pandemiei, hotelul Atlas a fost în construcție. Au fost probleme legate de partea de construcție și de finisaje, era mai complicat de lucrat. Am deschis în noiembrie 2021, chiar acum un an. Încă era pandemie și a fost foarte greu, cu un grad de ocupare de 17-20 la sută. Acum am ajuns între 70-80 la sută, ceea ce este bine. Dincolo, la Iosefin Residence, am avut un contract cu un operator care ne-a adus clienți constant. E adevărat că pe bani de supraviețuire, nu pe tarife normale. Dar am reușit să depășim perioada”, a mai spus Jumanca.

Așteptări de la Capitala Culturală Europeană

În 2023, Timișoara va fi Capitală Culturală Europeană, și e de așteptat ca orașul să fie vizitat de mai mulți turiști.

“Mă bucur pentru Timișoara că am primit acest titlu de Capitală Culturală Europeană. Ca bănățean și ca mândrie locală, mi se pare un lucru foarte bun. Cum vor evolua lucrurile, este destul de greu de spus, mai ales în contextul geopolitic. Să sperăm că lucrurile se vor desfășura cum trebuie, sper să avem și clienți. Dar este o vorbă: la pomul lăudat să nu te duci cu carul. Ar trebui să fim ponderați în afirmații, mai bine să vedem că lucrurile se fac, să fim încrezători, dar am impresia că lucrurile sunt un pic diferit decât ce se povestește. Multă lume își face calcule și s-ar putea să aibă dezamăgiri. Pozitiv din punctul de vedere al unui hotelier este să faci profit mai mare, nu să ai hotelul plin. Problema este ce profit faci. Răspunsul îl vom afla după anul de Capitală Culturală Europeană”, a mai declarat Darius Jumanca.

Pe lângă Atlas Hotel și Iosefin Residence, din portofoliul de afaceri deținut de Darius Jumanca și Tavi Grama se mai află, printre altele, Centrul Comercial Euro, Galeria 1 și Ape Minerală Buziaș.

Comentarii

comentarii