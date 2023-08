”Hoțul strigă: Hoții!” Concursurile trucate din Primăria Timișoara au continuat și în administrația Fritz

Cazul celor două angajate ale Primăriei Timișoara care și-au recunoscut vinovăția într-un dosar al DNA Timișoara, în care au fost cercetate mai multe concursuri trucate în urmă cu câțiva ani, a pus gaz pe focul disputelor politice locale.

Și, conform proverbului ”Hoțul strigă: Hoții!”, cei mai vocali sunt cei de la USR. Administrația Fritz pare că a uitat cazul angajării “grădinarei șefe” și a unei duzini de alți membri ai clientelei usr-iste, concursuri declarate ilegale și anulate de instanțele de judecată.

Singurul care a rămas decent în tot acest scandal este fostul primar Nicolae Robu. Chiar dacă faptele au avut loc în timpul mandatului său, Robu nu este în nici un fel implicat în dosarul instrumentat de procurorii DNA.

”Am salutat și salut orice demers al instituțiilor statului de identificare – demonstrare de nelegiuiri și de pedepsire a făptașilor, indiferent cine sunt ei, spre exemplu: responsabili sau simpli angajați în administrația Robu, responsabili sau simpli angajați în administrația Fritz, în frunte cu chiar șeful acesteia, primarul Fritz (…)

În ce mă privește, am declarat mereu că am încredere în colaboratori – de altfel, fără încredere, este imposibil de colaborat -, dar, nu garantez decât pentru mine. Ba mai mult, am mai spus mereu că dacă aflu că cineva din echipa mea – indiferent cine! – comite ilegalități, eu personal îl dau pe mâna DNA. Și l-am dat fără menajamente pe fostul meu consilier personal și apoi director de patrimoniu, Florin Răvășilă!

Regret că cele două doamne – Adam Elena Daniela și Vetrovets Bianca Simona – nu mi-au spus de îndată, atunci, mie, ce au fost puse să facă! Au greșit și acum plătesc! Altceva, n-am ce să comentez pe speță, ea fiind în plină instrumentare la nivelul instituțiilor judiciare. Țin, însă, să fac mențiunea că am deplină încredere în acestea, încredere că ele își vor face datoria și că, prin urmare, cine a greșit, va plăti!”, a scris Nicolae Robu pe pagina sa de facebook.

