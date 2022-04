Hramul Catedralei istorice “Sfântul Gheorghe” din Caransebeș

În a doua zi de Paşti, preasfinţitul părinte Lucian, episcopul Caransebeşului, a slujit la Catedrala istorică „Sfîntul Mare Mucenic Gheorghe” din Caransebeș.

Părintele episcop a ales să slujească în această zi la catedrala istorică deoarece acest sfânt locaş îşi sărbătoreşte ocrotitorul, potrivit rânduielii din acest an, în a doua zi de Paşti. La sfânta slujbă au participat mulţi credincioşi, întrucât Catedrala istorică este unul dintre cele mai importante locaşuri de rugăciune din municipiul de pe Timiş şi Sebeş, aici fiind instalaţi toţi episcopii Caransebeşului.

„Atât Eparhia Banatului de Munte, cât și cetatea Caransebeșului sunt ocrotite de Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Pe stema Episcopiei și a municipiului Caransebeș îl avem pe Sfântul Gheorghe.

De aceea, în a doua zi de Paști, am poposit duhovnicește și am slujit Sfânta Liturghie, aici la Catedrala noastră istorică, o Catedrală care a găzduit cele mai importante evenimente din istoria acestei eparhii, dar și din istoria bisericească a Banatului Montan. Catedrala istorică datează de la anul 1725, dar se pare că din secolul al XV-lea am avut pe acest loc o mănăstire închinată tot Sfântului Gheorghe”, a afirmat Preasfințitul Lucian.

Catedrala istorică din Caransebeș are o istorie bogată, cu realizări și evenimente importante pentru Caransebeș și pentru trecutul întregului Banat.

„Ne-am bucurat astăzi să fim alături de preoții și credincioșii acestui sfânt locaș și ne-am adus aminte cu emoție sfântă că în 26 februarie 2006, am fost înscăunat aici de mitropolitul Banatului, de pioasă amintire, Nicolae Corneanu.

Ziua de astăzi a fost încărcată emoțional pentru noi toți, dar a fost și o zi plină de semnificații pentru că suntem în a doua zi de Paști, dar și într-o zi în care îl cinstim pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe.

În acest an Sfântul Gheorghe a căzut în Sâmbăta Mare și de aceea slujba și pomenirea lui s-a făcut astăzi, după rânduiala Bisericii noastre.

Îi mulțumim Domnului pentru toate darurile pe care le-a revărsat asupra noastră și îi mulțumim Sfântului Gheorghe pentru că ne este pildă și model până la sfârșitul veacurilor, de dragoste și credință statornică în Iisus Hristos, Cel răstignit, mort și înviat”, a mai subliniat Părintele Episcop.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corul „Gheorghe Dobreanu”, care înfrumuseţează sfintele slujbe la Catedrala istorică din Caransebeş în fiecare duminică și sărbătoare.

În această Catedrală au fost instalați toți episcopii Caransebeșului, iar până la reînființarea Eparhiei în anul 1994 a fost singura biserică ortodoxă pentru credincioșii din Caransebeș.

