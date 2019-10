Huawei câștigă în fiecare zi prin prețurile agresive

Ultimii doi ani nu au adus creșteri spectaculoase în piața de smartphone-uri. Numărul de unități chiar a scăzut, punând în dificultate pe majoritatea producătorilor de telefoane mobile. Motivul? După 10 ani de creștere susținută, piața a ajuns la maturitate. Smartphone-urile oferă, în mare, aceleași funcții, iar impulsul de a trece la o nouă generație a devenit din ce în ce mai rar.

Producătorii de telefoane mobile au învățat să fie mai eficienți, mai atractivi pentru clienți și mult mai capabili să mute volume întregi de telefoane în magazine. Huawei se numără printre producătorii care au luat cu asalt prețurile clasice ale smartphone-urilor, arătând că se poate să livrezi o experiență portabilă foarte bună, la un preț mult mai mic.

Acest lucru a dus la polarizarea modului în care companiile urmăresc să facă profit. Pe de o parte avem producători precum Huawei, Xiaomi și One Plus, pe de alta avem Samsung, Google și Apple. Primii urmăresc să livreze cât mai multe unități, ultimii au în vedere profitul obținut per unitate vândută. Dacă vă uitați atent, gruparea de mai sus este un pic atipică, întrucât One Plus are același model de business precum Google și Apple, bazat pe un număr mic de modele în gamă. Diferența dintre primul și ultimii doi este constă în prețul practicat la raft. Cel mai ieftin model Apple costă $750 sau 4000 de lei, în timp ce prețurile OnePlus pornesc de la €549 sau sub 3000 de lei.

De partea cealaltă a grupului, Huawei a mizat pe o gamă variată și extrem de agresivă din punct de vedere al prețurilor, totul pentru a detrona supremația Samsung. Huawei se află pe drumul cel bun, reușind să întreacă mărețul Apple. Însă drumul devine din ce în ce mai greu, având în vedere că, așa cum am spus și mai sus, piața de telefoane mobile este în scădere.

Ce poate face Huawei pentru a contracara acest fenomen este să se concentreze pe telefoanele mid-range. Chiar dacă smartphone-uri precum Huawei Mate 10 sau Mate 20, P10 sau P20stârnesc apariția celor mai multe titluri în publicații și rețele sociale, modelele mai ieftine sunt cele care atrag loialitatea clienților.

Printr-un mix de specificații suficient de bune, uneori chiar surprinzătoare și prin aplicarea unui preț care stârnesc impulsul de achiziție, Huawei poate atenta serios la primul loc în materie de unități vândute într-un an. În momentul de față, utilizatorii se așteaptă ca fiecare vârf de gamă să fie însoțit de o versiune Lite. În acest moment, modelul Huawei P20 Lite se învârte în jurul sumei de 800 de lei în magazinele de la noi, făcându-l o opțiune extrem de atractivă.

Nu în ultimul rând, pentru a pune serios probleme celor de la Samsung, Huawei trebuie să reușească acolo unde actualul loc I nu a putut să o facă – dezvoltarea de servicii conexe, care să complimenteze telefoanele mobile. Apple are Apple Music, App Store și iCloud, Google are propriile avantaje când vine vorba de stocare în cloud ca posesor de Pixel. Huawei trebuie să-și găsească nișa prin care să se diferențieze clar mai întâi de Samsung, apoi de Apple și Google.

Comentarii

comentarii