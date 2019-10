Humanitas Timișoara și UVT vă invită la Miercurea de știință cu Mădălin Bunoiu și invitații săi

Librăria Humanitas Timișoara și UVT vă așteaptă, pe 30 octombrie, la ora 18.30, la a doua ediție a dezbaterilor lunare Miercurea de știință cu Mădălin Bunoiu și invitații săi – un dialog cu dr. Daniel Funeriu cu tema „Regatul periodic și limitele sale”.

Evenimentul, organizat în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timișoara, își propune să aducă în fața publicului subiectele importante ale științei prin dialoguri accesibile care merg în profunzimea temelor alese, însoțite de recomandări de lectură.

De data aceasta vir fi privite elementele chimice din perspectiva poveștii palpitante pe care o spun despre evoluția universului și despre lumea pe care umanitatea a construit-o.

Olimpic internațional la chimie, Daniel Funeriu a obținut, ca șef de promoție, masterul de chimie organică și supramoleculară și doctoratul în laboratoarele laureatului Nobel J.-M. Lehn la Universitatea din Strasbourg.

Și-a continuat cariera ca cercetător în California, la The Scripps Research Institute și, ulterior, la National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) din Osaka.

A condus un grup de cercetare la Universitatea Tehnică din Munchen și a publicat în cele mai prestigioase reviste de știință din lume, ca Nature Biotechnology și PNAS.

Mădălin Bunoiu este conferențiar la Facultatea de fizică și prorector responsabil cu strategia academică al Universității de Vest din Timișoara.

Autor a numeroase articole de cercetare publicate în reviste internaționale cotate ISI, cu competențe științifice în domeniul științei materialelor – creșterea și caracterizarea cristalelor, obținerea și caracterizarea materialelor cu proprietăți magnetice, Mădălin Bunoiu a manifestat o preocupare continuă pentru fizica educațională și promovarea științei în general, fiind de mai bine de doi ani autorul unei rubrici de cronică de carte de popularizare a științei în revista de cultură Orizont a Uniunii Scriitorilor din Timișoara.

