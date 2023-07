Iaacovi şi Leidental – o nouă premieră la TNTm

Teatrul Naţional din Timişoara anunţă o nouă premieră, care va debuta miercuri, 14 iulie, în Studio 5, de la ora 19. Este vorba de piesa lui Hanoch Levin, „Iaacovi şi Leidental”, care spune povestea comică a unor oameni care încearcă din răsputeri să umple golul existenţial din vieţile lor secate de emoţie. Cei doi trec prin propria lor existenţă în mod absurd, secaţi de emoţie, dar încercând s-o provoace, să condimenteze cotidianul cu sens şi cu un simulacru de iubire. În caruselul care se naşte, ei găsesc de cuviinţă să se îndrăgostească de aceeaşi femeie care, la rândul ei, se află în căutarea marilor aspiraţii (artistice, pe cât posibil), căutare îngreunată de un prea teluric dos care-şi are propria existenţă şi propriul nume: „Popoumare”. Hanoch Levin (1943-1999) este unul dintre cei mai importanţi dramaturgi israelieni. Opera sa, impregnată în egală măsură de umor, spirit critic şi tristeţe are o anumită particularitate care l-a impus pe autor în galeria „clasicilor” teatrului contemporan universal. Piesele lui se joacă în teatrele din întreaga lume, numele lui fiind o marcă a calităţii şi un element important în succesul pe care spectacolele al căror autor este îl înregistrează fără excepţie. Hanoch Levin nu este doar un dramaturg prodigios – este autorul a 52 de texte pentru teatru – ci are în spate o excepţională carieră de regizor, scenarist, om de televiziune şi de radio, ba chiar şi de textier. Un personaj atipic, Hanoch Levin este autorul unei opere atipice, având rara calitate de a îngemăna cele mai deosebite forme teatrale – de la spectacolul de cabaret, la cele mai îndrăzneţe comedii sau tragedii contemporane. Spectacolul este regizat de Mihaela Lichiardopol, regizor al Teatrului Naţional Timişoara din 1995. Preocupată de teatrul contemporan, dar şi de spaţiul de întâlnire dintre diferite arte, în spectacolele Mihaelei Lichiardopol se pot regăsi filoane constante din artele vizuale, muzică, dans.

