Iasmina Popovici, fiica trompetistului Iancu Popovici, 2 ani de închisoare, pentru că a mituit un judecător pentru punerea în libertate a medicului Adrian Cocoana, “ucigasului cu Ferrari”

Curtea de Apel Craiova a pronuntat verdictul final in dosarul in care mai multe persoane, printre care si Iasmina Popovici, fiica celebrului trompetist banatean Iancu Popovici, au fost trimise in judecata pentru coruperea unui magistrat, care, contra unei sume de bani, a decis punerea in libertate a medicului Adrian Cocoana, arestat preventiv dupa accidentul mortal comis, in august 2008, pe Calea Aradului din Timisoara.

Este vorba despre judecatorul Bogdan Diaconescu, de la Tribunalul Dolj, care a fost cercetat de DNA si trimis in judecata pentru luare de mita in forma continuata, iar, in decembrie 2015, a fost condamnat la 7 ani si sase luni de inchisoare.

Procesul din dosarul cumpararii de influenta a mers mai greoi, astfel ca persoanele care au tras sfori pentru eliberarea lui Adrian Cocoana si-au aflat pedepsele abia in 28 decembrie 2020. Astfel, Gigel Rosianu, unul dintre liderii lumii interlope din Craiova, a fost condamnat la 2 ani de inchisoare cu suspendare, pedeapsa care a fost aplicata si lui Hristea Bogdan, Stoica Lucian Roland, Sandu Marian, Alin Huc si Iasmina Popovici, actualmente Kerekes-Popovici.

Fiica trompetistului Iancu Popovici a fost acuzata de cumparare de influenta pentru iubitul ei de atunci, Adrian Cocoana.

“In cursul lunii decembrie 2008, inculpatul Rosianu Gigel, prin intermediul numitilor Hristea Bogdan si Huc Alin Ciprian, dar si a altor persoane neidentificate, a pretins de la inculpata Popovici Iasmina suma de 50.000 euro. Banii respectivi au fost ceruti pentru ca, prin influenta pe care pretindea ca o avea asupra judecatorilor din cadrul Judecatoriei Craiova si a celor din cadrul Tribunalului Dolj, inculpatul Rosianu Gigel sa-i determine pe acestia sa dispuna la primul termen de judecata punerea in libertate a prietenului inculpatei Popovici Iasmina, aflat in stare de arest preventiv”, se mentioneaza in rechizitoriul procurorilor DNA Craiova.

Apelul declarat de inculpati a fost respins, in 8 februarie 2021, de Curtea de Apel Craiova, astfel ca sentinta tribunalului a ramas definitiva.

De remarcat ca primul care a acuzat mituirea judecatorilor pentru punerea in libertate a “ucigasului cu Ferrari” a fost avocatul Florin Kovacs, care a reprezentat-o in proces pe mama tanarului care a decedat in urma accidentului rutier comis de Adrian Cocoana.

“La vremea respectiva am declarat public ca eliberarea lui Adrian Cocoana s-a facut in schimbul unei spagi de 60.000 de euro, platita de iubita lui Cocoana de atunci, Iasmina Popovici, unor interlopi cu trecere la magistrati corupti, intrucat cei implicati au cazut pe tehnica.

Acest rechizitoriu confirma faptul ca am avut dreptate si informatia transmisa la DNA a fost valorificata corespunzator si cu profesionalism, reprezentand actul final al unei operatiuni anticoruptie, care plana in mod nemeritat asupra tuturor magistrati corecti din aceasta tara”, a comentat Florin Kovacs la vremea respectiva. Sursa: impactpress.ro

Comentarii

comentarii