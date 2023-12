Iepurii crescătorului lugojean Lucian Onujec, trei titluri de campion național și unul de vicecampion, la Expoziția Națională a României

Crescătorul lugojean Lucian Onujec s-a remarcat cu iepurii săi uriași și la Expoziția Națională a României – ediția 2023, organizată de Federația Națională a Crescătorilor de Porumbei, Păsări și Animale Mici din România, care a avut loc, în perioada 1-3 decembrie, la Centrul Expozițional Romexpo București, unde a obținut trei titluri de campion național și un titlu de vicecampion. La această expoziție, care a avut loc de Ziua Națională a României, crescătorul lugojean a participat cu patru exemplare de iepuri din rasa uriaș alb și două exemplare din rasa uriaș gri german. „La această importantă expoziție națională am obținut un record personal al crescătoriei mele, obținând trei titluri de campion național – Campion Național Mascul Uriaș Gri German, cu 97,5 puncte, Campion Național Femelă Uriaș Alb, cu 97 de puncte, și Campion Național Colecție Uriaș Alb, precum și un titlu de Vicecampion Național Mascul Uriaș Alb, cu 96,5 puncte”, ne-a declarat crescătorul lugojean. Lucian Onujec crește iepuri pentru competiție din anul 2002, de la vârsta de 16 ani, și de atunci nu ratează nicio competiție. A participat cu exemplarele sale de iepuri la patru campionate europene, la Nitra, Leipzig, Metz și Heming, precum și la numeroase expoziții naționale, unde a obținut punctaje bune. Anul acesta, a participat la patru expoziții. „Anul competițional 2023 în cunicultură a început pentru mine cu expoziția locală, de la Lugoj, unde am participat cu două exemplare de iepuri, unul gri și unul alb, ambii ieșind campioni, cu 96,5 puncte. Am continuat cu expoziția Cupa Banatului, de la Sânnicolau Mare, unde am participat cu patru iepuri din rasa uriaș alb german, masculul ieșind campion cu 96,5 puncte. După doar o săptămână am participat la expoziția de la Oradea, cu două femele, alb și gri. Cea gri a obținut 96 de puncte, iar cea gri a ieșit vicecampioană, cu 97 de puncte. Cea de-a patra expoziție la care am participat a fost cea din weekend, de la București, care a fost și cea mai importantă și la care am obținut recordul crescătoriei mele. În concluzie, 2023 a fost un an competitiv fantastic pentru mine și, totodată, destul de greu pentru a prinde iepurii în forma lor maximă, din cauza vremii neprielnice, dar cu ajutorul lui Dumnezeu am reușit!”, ne-a declarat Lucian Onujec, menționând și că dedică această reușită bunicului său, care i-a fost aproape mereu și care, în acest an, „a plecat la cer”. Crescătorul lugojean este și singurul român care a exportat iepuri pe un alt continent, în Statele Unite ale Americii.

