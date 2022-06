Iliana Iotova, vicepreședinta Republicii Bulgare, a vizitat Universitatea de Vest din Timișoara. Într-o întrevedere plină de cordialitate, prof. univ. dr. Marilen Pirtea, rectorul UVT, a purtat un dialog onorant cu Excelența Sa, doamna Iliana Iotova, vicepreședinta Republicii Bulgare.

S-au aflat la UVT mai mulți reprezentanți ai comunității bulgare din România, bine profilată și în Timiș, printre care și primarul comunei Dudeștii Vechi, domnul Bono Cucalan, unde comunitatea bulgară are o reprezentare semnificativă, alături de Gheorghe Nacov, reprezentantul minorității bulgare în Camera Deputaților.

Marilen Pirtea a spus: ”În dialogul extins pe care l-am purtat, am avut bucuria să dezbatem o agendă substanțială, propusă de doamna vicepreședinte Iliana Iotova, din care am cristalizat oportunitatea deschiderii unui Lectorat bulgar la UVT, dar și participarea universității în cadrul unui proiect generos, derulat de Universitatea din Plovdiv sub genericul „Itinerarii culturale europene”. Nu în ultimul rând, am subliniat rolul activ al UVT în cadrul alianțelor europene, cu beneficii majore pentru relațiile academice și profesionale între țări vecine, cum sunt România și Bulgaria.

Relațiile universitare europene se dezvoltă și prin sistemul bilateral transfrontalier, iar relația dintre mediul universitar universitar român și cel bulgar ne oferă oportunități avantajoase”.

