Ilie Vlaicu, la Aquademica 2019 Timișoara: ”Am investit 400 milioane de euro!”

Aquatim din Timișoara și Fundația Româno-Germană de Mediu Aquademica organizează conferința internațională Aqademica 2019, cu tema „Economia circulară în sectorul apei”, în perioada 17 -18 octombrie.

Ampla manifestare la care participă specialiști în ape din România și din străinătate se desfășoară, în parteneriat cu Asociația Română a Apei și cu UPT. Sesiunile conferinței își propun să contureze calea către o gestiune mai eficientă a resurselor energetice și de apă, într-un tablou general complementar cu preocupările Comisiei Europene pentru economia circulară.

În cuvântul de deschidere, joi 17 octombrie, prof. univ. dr. Ilie Vlaicu, directorul Aquatim, a spus:

”Aquatim are o istorie impresionantă, numai să o citești te apucă emoția. De aceea această societate trebuie dusă în continuare în condiții onorabile și noi ne străduim să facem cu succes acest lucru. Putem spune că reușim. Atragem și multe fonduri europene. Acum câteva luni s-a semnat noul proiect de 180 de milioane de euro pentru Aquatim. Cu celelalte proiecte implementate, în total, am investit 400 milioane de euro. Ne conferă statutul ca fiind unul dintre marii investitori ai județului Timiș. Este bine să aduci bani din afara comunității. Numai din tarife, taxe și impozite este ușor să faci investiții, dar plus valoare aduci numai dacă aduci bani din exterior. Aquademica este unul dintre ajutoarele mari ale firmei noastre, datorită experienței și expertizei pe care le primim de la colegii din Munchen. Mulțumim lui Peter Kostner și echipei sale pentru tot. Relația cu Munchen ne conferă realizarea lucrului bine făcut. Așadar cu prilejul conferinței Aquademica se aniversează 10 ani de când Aquatim și Departamentul de apă uzată din Munhen au decis să creeze fundația Aquademica. Este calată pe zona de pregătire profesională. Este unul dintre ajutoarele foarte mari ale Aquatim. ”, a fost mesajul lui Vlaicu.

Aquademica se axează pe implicarea părților interesate în implementarea măsurilor economiei circulare în sectorul apei, în condițiile în care, în ultimii ani, creșterea deficitului de apă ca urmare a urbanizării sau a schimbărilor climatice, a obligat societățile să ia anumite măsuri de raționalizare a consumului de apă sau de furnizare a apei după un anumit program. Cu certitudine, însă, această practică nu garantează calitatea vieții la standarde ridicate, îndeosebi într-o realitate a urbanizării masive. Prin urmare, idei noi și inovații sunt așteptate, cu interes, în arena sectorului de apă.

Cu prilejul Aquademica, directorul general al Aquatim SA, prof. univ. dr. ing. Ilie Vlaicu, a primit din partea colectivului Aquatim, prin Cristina Borca, cheile primului turn de apă din Timișoara, chei care poartă, și la propriu, și la figurat, amprenta vizionarului Stan Vidrighin, fost director al societății de apă în secolul trecut și fost primar al Timișoarei.

