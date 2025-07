Imagini care nasc emoții! 20 de artiști vizuali expun la Muzeul Apei Aquatim din Timișoara

Într-o lume în care timpul pare să curgă tot mai repede, există evenimente care ne cheamă să ne oprim, să privim și să simțim. Un astfel de moment este vernisajul expoziției “Retrospectiva IMAGO – Elemente”, ce va avea loc vineri, 18 iulie, de la ora 18:00, la Muzeul Apei Aquatim din Timișoara, de pe Calea Urseni nr. 26.

Mai mult decât o simplă expoziție, IMAGO – Elemente este o incursiune profundă în forța poetică a fotografiei – o celebrare a celor patru elemente fundamentale: Focul, Apa, Pământul și Aerul, văzute prin ochii a 20 de artiști vizuali. Peste 35 de lucrări impresionante vor fi prezentate publicului, oferind o experiență vizuală intensă și meditație asupra lumii care ne înconjoară.

Ajunsă la ediția a VI-a, Bienala Națională de Artă Fotografică “Onuț Danciu” poartă, începând din acest an, numele celui care a inițiat acest proiect unic: Onuț Danciu (1952–2016) – fotograf, profesor și mentor pentru generații întregi de artiști. Sub ghidajul său, fotografia a devenit mai mult decât imagine – a devenit simțire, reflecție și formă de cunoaștere.

Ediția 2025 este, totodată, un omagiu adus memoriei lui Cornel Șubran (1972–2024), fost președinte al Asociației Fotografice f:5,6 și un sprijin de neclintit al bienalei.

Expoziția este găzduită de Muzeul Apei, un loc cu profunde rezonanțe simbolice, unde patrimoniul industrial se întâlnește cu expresia artistică a prezentului. În această împletire de trecut și viitor, de tehnic și poetic, fotografiile capătă o forță aparte.

Evenimentul este organizat de Aquatim, Fundația Aquatim, Asociația Fotografică f:5,6 și Muzeul Național al Banatului, iar vernisajul îi va avea ca invitați pe prof. univ. dr. habil. Stelian Acea și dr. Raoul Șeptilici, personalități marcante ale mediului cultural.

„Vă așteptăm cu drag să redescoperim împreună, prin lentila artei fotografice, forța poetică a elementelor care ne construiesc lumea”, transmit organizatorii – un îndemn care vorbește despre o vizită la muzeu, vorbește despre o călătorie interioară, o invitație la contemplație și admirație.

Expoziția poate fi vizitată în perioada 18 iulie – 23 august 2025, fiind un reper esențial pe harta culturală a verii timișorene.

