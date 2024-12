Imixtiune gravă în treburile interne: un cetățean german, la masa negocierilor pentru viitorul guvern și pentru candidatul la Președinția României

Dominic Fritz, primarul Timișoarei fără cetățenie română, este o prezență constantă la București, unde PSD, PNL, USR, UDMR și minoritățile negociază o alianță pentru formarea noului guvern cât și desemnarea unui candidat comun la Președinția României.

Unde umblă Dominic Fritz?

Acesta și-a anunțat public două deplasări, pe 24 noiembrie și pe 1 decembrie seara, când a postat două fotografii lângă o aeronavă Tarom și una în avion, alături de Cătălin Drulă, cu mesajele “În drum spre Elena” și “Azi în Timișoara…diseară în București!”. Cei doi au plecat spre București pentru a o susține pe Elena Lasconi, candidata USR la primul tur al scrutinului pentru funcția de președinte al țării.

Ulterior, în cursul următoarelor zile, Fritz a postat live-uri, filmulețe și fotografii din sediul de campanie al USR din București.

La Primăria Timișoara a apărut întrebarea legitimă: unde este primarul? Nimeni nu a putut confirma dacă acesta este în concediu de odihnă sau concediu fără plată sau a plecat pur și simplu din timpul serviciului.

Acesta a lipsit și de la activități care solicitau prezența sa fizică, conform legii, cum a fost dezbaterea publică de marți, 10 decembrie 2024, de la primărie, referitoare la stabilirea taxelor și impozitelor locale pe 2025, proiect al cărui inițiator este Dominic Fritz.

Inclusiv pe contul oficial de Facebook al USR România, cât și în fotografiile publicate de mass media, la masa negocierilor, alături de liderii principalelor partide, Dominic Fritz apare doar cu jumătate de față sau total acoperit, în dreapta Elenei Lasconi.

Totuși au rămas două imagini în care acesta se vede clar alături de liderii viitoarei coaliții, la o poză de grup, în picioare, pe site-il EurActiv (Încep negocierile pentru formarea noului Guvern de la București | EurActiv) din data de 9 decembrie 2024 și într-o poză pe site-ul Europei Libere, care este marcată ca aparținând contului de Facebook USR (Analiză | Marile probleme de pe masa coaliției pro-europene. Care va fi propunerea de premier? Cine candidează la Președinție?), la un articol din data de 11 decembrie 2024, unde el se află la o masă mare, împreună cu Lasconi și cu liderii celorlalte partide din viitoare coaliție: PSD, PNL, UDMR.

Fotografia de la masa negocierilor spune multe: Fritz este așezat la dreapta Elenei Lasconi, iar din imagine lipsesc Cătălin Drulă sau alți membri din conducerea USR.

Pe data de 6 decembrie 2024, Dominic Fritz a postat o fotografie, în cabinetul său din Primăria Timișoara, alături de fiica sa, așezată pe birou, fotografiată din spate pentru a-i proteja identitatea.

Însă în zilele următoare, inclusiv pe 11 decembrie el apare din nou la București, în fotografiile menționate mai sus.

Revine problema cetățeniei

Este cel puțin ironic ca la masa negocierilor cu actualul prim-ministru în funcție, pe lângă politicienii români să apară și cetățeanul german Dominic Fritz, care este primar al Timișoarei și președintele filialei Timiș a USR.

Toate acestea în timp ce marea parte a presei online și TV acuză ingerințe și acțiuni ilegale ale unor forțe pro-ruse în procesul electoral, mai exact în campania candidatului independent Călin Georgescu și în procesul de votare din 1 decembrie 2024, la prima rundă a prezidențialelor.

Am întrebat mai mulți specialiști în drept administrativ și constituțional, care ne-au spus că nu au găsit nicio prevedere legală prin care unui cetățean străin să îi fie interzisă participarea la negocieri politice de orice natură, în cadru oficial, chiar dacă la acea acțiune participă demnitari cu putere de decizie, cum ar fi primul ministru în funcție sau ministrul transporturilor.

Aceiași experți spun însă că este cel puțin nefiresc ca o persoană care nu are cetățenie română, să participe din poziția de negociator, la consultări privind formarea Guvernului României sau la desemnarea unui candidat pentru funcția de Președinte al României.

Despre o posibilă funcție în viitorul guvern sau de o candidatură la președinție a germanului Dominic Fritz aui apărut mai multe speculații, în ultimele luni.

Controversa a fost amplificată după ce pentru alegerile locale din iunie 2024, la fel ca și în 2020, candidatura sa a fost contestată de mai multe persoane și partide, tocmai pe motiv că nu are cetățenie română sau domiciliul în Timișoara.

Toate contestațiile au fost respinse iar candidatura sa acceptată. Mai mult, pe data de 27 iunie 2024, Dominic Fritz a postat o fotografie cu el pe scările primăriei Timișoara, având un document în mână. Poza e însoțită de un mesaj lung de mulțumire care începe cu fraza “Primar reales cu acte în regulă. Am primit ”Certificatul doveditor al Primarului” care constată că am câștigat alegerile în 9 iunie”.

Pe acel certificate constatator scrie “Certificat Deveditor al Primarului Domnul Fritz Dominic Samuel, născut la data de 28.12.1983, în localitatea Lorach, Germania, având CNP….., cu domiciliul în Timișoara….Timiș, a fost ales primar al Municipiului Timișoara, județul Timiș, la alegerile locale din 9 iunie 2024”. Documentul este leiberat de către Circumscripția electorală nr.1 Timișoara și poartă ștampila și semnătura Preşedintelui biroului electoral de circumscripţie.

Revenind la scenariul în care Dominic Fritz ar dori să facă parte din viitorul guvern sau să candideze las alegerile prezidențiale, trebuie spus că acesta a menționat în lșuna iunie 2024, la o emisiune TV că face demersuri pentru a da examenele de obținere a cetățeniei române și că, la acel moment, mai avea de depus niște documente pe care urma să le primească “în săptămânile următoare”.

Nu am putut verifica stadiul dosarului său de aplicație pentru obținerea cetățeniei române, conform Autorității Naționale pentru Cetățenie de la Ministerul Justiției, de unde am primit ca răspuns că deși persoana are calitatea oficială de ales local, conform Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, nu se pot da detalii, invocându-se confidențialitatea datelor și normele GDPR.

Astfel, în acest moment, doar un cerc foarte restrâns de persoane știe dacă Dominic Fritz a obținut sau nu cetățenia română, până la această dată.

Cert este că dacă nu are cetățenie română, nu poate fi numit în cadrul guvernului, conform OUG 57 /2019, cunoscută ca și Codul administrativ, care la articolul 17 precizează că “Pot fi membri ai guvernului persoanele care îndeplinesc cumulativ condițiile: a) cetățenia română și domiciliul în țară”.

În ceea ce privește dreptul de a candida pentru funcția de președinte al țării, părerile sunt împărțite între experții în drept constituțional, deși Constituția României prevede la articolul 16, punctul 3 că “Funcțiile și demnitățile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, în condițiile legii, de persoanele care au cetățenia română și domiciliul în țară”.

Un ultim aspect intrigant, legat de deplasările dese cu avionul la București și de absența îndelungată din oraș și din Primăria Timișoara, este achiziționarea biletelor de avion.

Pentru a nu încălca prevederile legilor 363/2018 și a legii 146/2021 privind privind protecţia datelor cu caracter personal nu putem face publice datele persoanei sau entității care a plătit contravaloarea biletelor de avion folosite de Dominic Fritz pentru deplasările la București în scop politic sau personal, nu în calitate de primar.

Fritz, ca și multe entități ale statului cumpără servicii de la o firmă cu acționariat 100 % elvețian

Ceea ce se știe este că biletele de avion ale primarului neamț al Timișoarei le achiziționează agenția de servicii de turism Happy Tour, cu sediul în București, care funcționează în baza licenței de turism nr. 1400/11.03.2019 și a brevetului de turism 16460/21.04.2010 deținut de cetățeanul spaniol Carlos Roca Javier Garcia del Valle, brevet semnat de ministresa turismului de la acea vreme , Elena Udrea.

Happy Tours SRL, agenția care a achiziționat bilete de avion pentru pasagerul Dominic Fritz pe ruta Timișoara-București, are 3 administratori: Javier Garcia Del Valle Carlos Roca, cetățean spaniol și doi români, Radu Gogoașă și Marcel Arseanu. Unic beneficiar al firmei este tot spaniolul Javier Garcia Del Valle Carlos Roca. Interesant este că unicul asociat al firmei este DOKIA INVEST AG.

Aceasta este o companie din Elveția. Conform datelor publice, “Dokia Invest AG este o societate limitată cu sediul în Zug, cantonul Zug, înființată în 1985 de către Olivier Cavadini (Membru al consiliului de administrație), Alexandru Busila (Director), Ionut-Andrei Constantin (Director), Cristian Filimon (Director), Andra-Ioana Georgescu (Director), și Bogdan-Adrian Nicoara (Director). Numărul său de identificare UID este CHE-100.440.598. Este activă în „alte activități de servicii financiare, cu excepția asigurărilor și a fondurilor de pensii n.c.a.”. În prezent, persoanele care dețin roluri de decizie sunt Andra-Ioana Georgescu (Președinte), Olivier Cavadini (Membru al consiliului de administrație) și Javier Garcia Del Valle Carlos Roca (Membru al consiliului de administrație).”

Mai trebuie spus că Happy Tour este câștigătoarea a sute de licitații și achiziții directe, având printre clienți Universitatea Dunărea de Jos, Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Medias, INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE, U.M.0149F (indicativul SPP – Serviciul de Protecție și Pază), COMPANIA NATIONALA “ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME” SA CONSTANTA, Camera Deputaților, Ministerul Sănătății, Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.. Toate aceste entități au achiziționat servicii de transport aerian și unele și servicii de cazare.

Alți clienți sunt DIRECTIA GENERALA DE PROTECTIE INTERNA, DNA, ANSVSA, Academia de Științe Agricole, Avocatul Poporului, institute de cercetare de stat, Garda de Coasta, Inspectoratul de Frontiera Timișoara, primării, muzee și Institutul Național al Magistraturii și câteva unități militare, printre care UM 0333 (IGSU), UM 02523 care se ocupă de achiziții, proiectare și construcții militare, fiind una dintre unitățile de bază în relația cu operațiunile bazelor MApN dar și ale NATO în România.

În anul 2023, Happy Tour, deținută de compania Dokia Invest AG, al cărei unic acționar e Javier Garcia del Valle, a raportat o cifră de afaceri cumulată la nivel de grup (România, Bulgaria și Turcia) de 214 milioane de lei, iar estimările pentru 2023 arată o creștere de 2 cifre procentuale. Cifra de afaceri la nivel de România a fost de 168,7 milioane de lei, iar capitalul social a fost crescut la aproape 8 milioane de lei, acest lucru poziționând Happy Tour ca agenția de turism cu unul dintre cele mai mari capitaluri sociale subscrise.

Cu alte cuvinte, prin această agenție de turism, care are oferte și pentru public dar și oferte corporate se plimbă cu avionul șefi de instituții, înalți demnitari ai statului român, funcționari, primari și dacă e vorba de SPP, este foarte posibil ca prin subînchiriearea de avion cu echipaj (wet lease) de la companii aeriene cum este și Țiriac Air, să se deplaseze chiar și șeful statului.

Este doar o deducție în așteptarea desecretizării documentelor privind cheltuielile și deplasările actualului președinte, Klaus Iohannis.

