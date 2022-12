În 2023, Spitalul Victor Babeș Timișoara vrea să devină centru național pentru tratamentul cancerului bronhopulmonar

Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeș Timișoara are toate premisele pentru a deveni un centru național de acreditare pentru tratamentul integrat al cancerului bronhopulmonar.

Cancerul bronhopulmonar este al doilea cel mai frecvent cancer la bărbați, după cancerul de prostată, și al treilea la femei, după cancerul de san și cel colorectal, dar reprezintă prima cauza de deces la bărbați. Rată de supraviețuire la 5 ani este de doar 18 la sută.

Prof. univ. dr. Cristian Oancea, managerul Spitalului de Boli Infecționease Victor Babeș Timișoara, împreună cu doctorul Bogdan Tănase de la Institutul Oncologic București, a vizitat Institutul Național pentru Oncologie Budapesta (NIO).

Cu acest prilej, ei s-au întâlnit cu cei mai importanți specialiști în transplant pulmonar din Ungaria. În cadrul NIO, în anul 2021 au avut loc 14 intervenții medicale de acest fel.

”La Budapesta, am discutat despre posibilitatea unei colaborări în domeniul oncologiei pulmonare, am vorbit despre ajutorul și experiență în zona transplantului de plămâni pe care ni le poate oferi partea maghiară, ne-a fost prezentată secția de transplant și am discutat chiar și cu câțiva pacienți care au fost supuși unei asemenea intervenții”, spune dr. Oancea.

Această maladie este o problema majoră de sănătate publică în țară noastră, pentru că peste 70% din cazuri sunt depistate în stadii tardive. Din păcate, nu avem încă un program de evaluare a riscului și de depistare precoce a bolii, iar Timișul este între primele 5 județe că incidența din România în ceea ce privește acest tip de cancer.

Prof. Oancea a explicat că România are un singur centru de transplant pulmonar, la Spitalul Clinic Sfânta Maria din București, unde s-au realizat până acum, din 2018, de la certificarea unității sanitare pentru efectuarea de transplant de plămân, 11 intervenții medicale de acest tip.

În același timp, există un acord între România și mai multe țări din UE pentru realizarea unor proceduri de transplant care să vină în ajutorul pacienților români, iar aceștia să beneficieze de intervenții în afară țării. Numărul acestora este, însă, destul de mic.

Din păcate, România este în coadă listei țărilor din Uniunea Europeană unde se fac asemenea operații, iar numărul bolnavilor care au nevoie de așa ceva e într-o continuă creștere. În ultimii ani, au fost prelevati și trimiși către Eurotransplant, o organizație europeană a transplantului, 30 de plămâni din România.

În Planul Național de Combatere a Cancerului elaborat de Ministerul Sănătății se precizează că în 2023 ar trebui înființate 8-10 centre naționale de acreditare pentru tratamentul integrat al cancerului bronhopulmonar.

Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeș are toate premisele pentru a deveni un asemenea centru pentru pacienții cu cancer pulmonar – a concluzionat managerul unității medicale.

Comentarii

comentarii