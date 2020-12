În a doua zi de Crăciun, PS Lucian a slujit în capitala Caraș Severinului

Dacă preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, a slujit în prima zi de Crăciun în orașul reședință episcopală din Caransebeș, după o frumoasă tradiție, în a doua zi a Praznicului Nașterii Domnului a ales să meargă în orașul Reșița, reședința județului Caraș Severin.

Părintele episcop Lucian a fost prezent sâmbătă, 26 decembrie, la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Reșița. La Sfânta Liturghie săvârșită de ierarh au participat credincioși din Reșița, precum și autorități locale și alte oficialități din municipiul de pe Bârzava.

Pentru că în a doua zi de Crăciun se sărbătorește Soborul Maicii Domnului, părintele episcop Lucian a ales să fie într-o biserică închinată Preasfintei Fecioare. Răspunsurile liturgice au fost date de grupul psaltic „Ethos” al Episcopiei Caransebeșului.

„Cu ajutorul lui Dumnezeu am venit aici ca să fim alături de preoții care oficiază serviciile divine și de credincioșii care formează această comunitate euharistică. Reșița este cel mai mare oraș din eparhia noastră și întotdeauna în a doua zi de Crăciun, de Paști sau de Rusalii am obișnuit să fim la o parohie din orașul reședință de județ. În acest an în a doua zi de Crăciun, când cinstim Soborul Maicii Domnului, ne bucurăm că am slujit într-o biserică închinată Sfintei Fecioare, căci Maica Domnului este reprezentanta neamului omenesc în taina mântuirii noastre.

L-am cinstit astăzi și pe Sfântul Nicodim, cuviosul părinte de la Tismana, care s-a nevoit la Vodița și pe Valea Jiului, la Lainici, și care și-a găsit obștescul sfârșit în marea lavră a Tismanei. Suntem la sfârșitul anului și-L rugăm pe Domnul să ne ierte de toate păcatele săvârșite în acest an și să ne ajute să punem început bun vieții noastre ca să putem începe anul 2021 cu gânduri bune și determinați să fim bineplăcuți lui Dumnezeu”, a mai subliniat Preasfințitul Lucian.

Parohia ,,Adormirea Maicii Domnului” – Reșița Montană este așezată în partea de sus a municipiului Reșița, „orașul vechi”, așa cum este cunoscută această parte a localității. Prima biserică este datată în secolul XVIII (1754), pentru care episcopul Ioan Georgevici sfințește un antimis, în 1756. Biserica nouă pe care reşiţenii o numesc Catedrală, pentru monumentalitatea ei, a fost edificată în anii 1938-1941, în locul bisericii vechi. A fost un mare efort al reşiţenilor, al Uzinelor şi al protopopului dr. Iosif Ieremia, care după câţiva ani s-a încununat cu un splendid locaş de cult, pentru care adesea s-au folosit termeni ca: monumentală, falnică, maiestuoasă. Biserica a fost târnosită de Dr. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, la 3 septembrie 1972. Această comunitate din orașul reședință de județ este de categoria I rural cu peste 3500 de credincioși.

