În baza Codului Administrativ, mandatului Anei Munteanu în Consiliul Local Timișoara trebuie încetat. O cere Radu Țoancă, consilier local al PSD

Radu Țoancă, consilier local al PSD Timișoara, consideră că odată ce Ana Munteanu a fost suspendată calitatea de membru USR PLUS Timiș pentru un an de zile, acesteia ar trebui și să-i fie încheiat mandatul în Consiliul Local Timișoara. Pesedistul se bazează pe articolul 204 din Codul Administrativ, care stipulează că mandatul consilierului local se încheie odată ce acesta pierde calitatea de membru în partidul pe listele căruia a fost ales.

„S-a hotărât suspendarea Anei Munteanu din calitatea de membru al partidului pentru un an de zile începând cu data de 26 martie 2021, cu titlu de sancțiune”, scria Cristian Moș, președintele USR Timiș, pe pagina sa de Facebook. Mai multe voci din partea USR PLUS transmiteau, după acest anunț, că Ana Munteanu nu și-ar pierde locul în Consiliul Local Timișoara.

Ce este neclar este dacă Ana Munteanu pierde sau nu „calitatea de membru”, așa cum prevede articol din Codul Administrativ invocat de Țoancă, dacă s-a anunțat „suspendarea ei”. În statutul USR, la art. 11, aliniatul (2), scrie: „Un membru USR poate fi suspendat, conform prevederilor prezentului statut, din calitatea sa de membru. Pe perioada suspendării acesta nu poate exercita drepturile sale ce decurgeau din calitatea de membru, păstrând obligația de a respecta îndatoririle membrilor USR”.

În următorul articol se arată și care ar fi aceste „drepturi ale membrilor USR”, însă niciunul nu prevede expres ocuparea de funcții publice. Conform aceluiași statut „retragerea sprijinului politic pentru funcţia publică pentru care a beneficiat de susţinerea politică a USR” sau „excluderea” sunt alte sancțiuni, diferite de suspendare.

Mesajul lui Țoancă:

„S-a pierdut pe drum un consilier local in Timișoara!

ARTICOLUL 203 (art. 204 – n.r.) din Codul Administrativ:

«Suspendarea si încetarea mandatului de ales local. Mandatul de consilier local, respectiv de consilier județean se suspendă în următoarele situații: (…) j) pierderea calității de membru al partidului politic sau al organizației minorităților naționale pe a cărei listă a fost ales».

De la data încetării mandatului consilierul local sau județean nu mai poate fi luat in calcul pentru:

– constituirea cvorumului de ședință;

– constituirea comisiilor de specialitate;

– indemnizația lunară.

P.S – Sper că la ședința Consiliului Local Timișoara din data de 30 martie 2021 sa avem pe ordinea de zi un ordin al prefectului de încetare a mandatului de consilier municipal pentru doamna Ana Munteanu.

În caz contrar, orice vot al acestui consilier municipal riscă să arunce în ilegalitate totală toată munca celorlalți 26 de consilieri locali timișoreni!

Doamna Ana Munteanu și-a pierdut calitatea de membru al USR- PLUS pentru un an, deci va mai putea face parte, eventual, din Consiliul Local Timisoara, în 2024, dacă, evident, va candida pe o poziție eligibilă! Am ajuns, din nou, din păcate, de râsul întregii țări”.

