În ciuda restricțiilor impuse de pandemia de Covid-19, patronul sălii de fițe Galla Events din Timișoara anunță că a început organizarea de evenimente – Video

Patronul sali de evenimente Galla Events din Timisoara a anuntat public, prin intermediul unei inregistrari video ca a dat ”drumu’ la treaba”, ca si-a inceput activitatea in circuit inchis, in ciuda faptului ca guvernantii inca nu au ridicat interdictiile pandemiei de coronavirus.

“Giani, noi am inceput, inainte de ce treaba! Saptamana viitoare, in cazul in care n-ai eveniment, te invitam la Galla, ca noi avem”, este mesajul transmis prietenilor de Adrian Costil, cunoscut in zona lumii interlope si ca “Adi Blondu”, propietarul salii din padure, Galla Events.

Situata la periferia Timisoarei, intr-o zona splendida a Padurii Verzi, sala de evenimente a lui Adi Costil este locul in care-si tin nuntile, botezurile, divorturile si zilele de nastere majoritatea baietilor de bani gata din Timisoara, indiferent de clasa sociala din care fac parte.

Important este sa aiba bani, sa-si permita luxul serviciilor de la Galla Events, o sala de fite construita pe proprietatea lui Nicu Gavra, fostul propietar al firmei de cablu Analog si al postului de televiziune local Analog TV.

