În doar o săptămână, Nicolae Robu și-a schimbat radical părerea în privința terenului „Mănușarilor”. De la „cea mai murdară, cea mai incorectă campanie electorală”, la ”legea trebuie respectată”

Nicolae Robu și-a schimbat punctul de vedere în privința problemei iscate de intenția unei societăți comerciale de a construi un bloc de locuințe în Ciarda Roșie, pe locul actualului teren al „Mănușarilor”. În conferința de presă din 14 iulie, întrebat despre acest subiect, edilul-șef a spus că a fost la o întâlnire cu cetățenii din zonă, de unde a aflat detalii care îl fac să se gândească, fără „să acuze pe nimeni”, că a fost comisă o ilegalitate în 2008, prin aprobarea planului urbanistic zonal pe baza căruia a fost acordată autorizația de construire.

Săptămâna trecută, invocând „cea mai murdară, cea mai incorectă campanie electorală din toate timpurile”, Robu spunea că administrația condusă de el este nedrept învinuită de situația actuală. Atunci, Robu spunea că proprietatea este privată, iar, din moment ce în acte apărea ca suprafață de „curți/construcții”, autorizația de construire emisă de primărie pe 24 decembrie a respectat prevederile legale.

„Din documentele pe care le-am avut, la o primă strigare, mi s-a explicat că autorizația de construire este dată de primărie, dar nu cu semnătura mea – ea a fost aprobată pe 24, eu eram în concediu din 22 decembrie (2019 – n.r.) –… mi s-a explicat că e totul în regulă. Și așa este. O autorizație de construire este emisă cu respectarea PUZ-ului… autorizațiile se dau după ce se verifică consonanța lor cu prevederile PUZ-ului. Nu se caută în toată istoria să se vadă ce a fost înainte”, a explicat Robu.

Totuși, în urma întrevederii, vineri, cu cetățenii, primarului i s-a adus la cunoștință că există înscrisuri în care se arată că acolo era un teren de sport, fiind greșită formularea „curți/construcții” în CF-ul terenului. „Nu sunt înscrisuri în CF, dar există în alte documente de la OCPI și documente ce au stat la baza PUZ-ului… sunt înscrisuri în care se scrie că a fost teren de sport. Legea prevede că schimbarea destinației se poate face numai prin hotărâre de guvern și numai cu asigurarea realizării unei alte baze sportive comparabile. Acel PUZ trebuie anulat. Am dat dispoziții să se facă preparative pentru a face drum pentru demersul oficial. Asta cred că este ceea ce putem face. Trecem peste orice alt aspect!”, a explicat primarul.

Acesta a încercat să găsească și o explicație: „Proprietarii sunt investitori importanți, au făcut o grămadă de lucruri bune în oraș, dar aici PUZ-ul nu e în regulă. (…) Nu știu alt aspect… nu știu, nu vreau să acuz pe nimeni de nimic, nu vreau eu să arunc cu noroi. Nu ăsta este rolul meu. Rolul meu e să stopez ceva ce nu e în regulă. Revocarea hotărârii de consiliu local (prin care s-a aprobat PUZ-ul – n.r.) și autorizația, pe cale de consecință… așa trebuie făcut. Nu atacăm în instanță, dacă proprietarii o fac, este dreptul lor. Noi respectăm orice decizie… instanța este suverană, dar direcția este aceasta: anularea PUZ-ului, anularea acelei hotărâri de Consiliu Local prin care s-a aprobat”.

„Nu știam personal de acel teren. Sunt timișorean, nu din naștere, dar mi-am petrecut foarte mare parte din timp, încă din tinerețe, în Timișoara. În lunga mea prezență aici, recunosc, nu am știut de acel teren. Am fost acolo vineri, parcă, iar fiind văzut în zonă, s-au strâns mai mulți cetățeni. (…) Concluzia mea, le-am spus, este că, așa stând lucrurile, voi iniția demersuri pentru anularea acelui PUZ, în mod incorect aprobat în 2008. Ei au spus că nu s-a făcut nici dezbatere publică, dar s-a găsit în arhivă procesul verbal de la acea dezbatere. Probabil nu s-a făcut un anunț care să permită cetățenilor să știe că este dezbatere, dar în arhivă este procesul verbal. Eu consider că cetățenii au dreptate, că acolo a fost un teren de sport căruia i s-a schimbat destinația încălcând legea sportului, în vigoare încă din 2001. (…) Am fost revoltat că într-un sat, putem spune – cartier numai cu case, cum este în vecinătatea terenului –, într-un loc în care sunt case de jur împrejur, chiar în mijlocul acestora să se poate face blocuri… că PUZ-ul permite asta. Răul a fost făcut când a fost aprobat acel PUZ!”, a mai spus Robu.

Documente care dovedesc că destinația „teren de sport” a apărut în înscrisurile CF au fost postate pe Facebook de activistul Cristi Brâncovan. „Îi solicit primarului Robu revocarea HCL-ului prin care administrația Ciuhandu, Orza & PSD au schimbat destinația terenului de sport din Ciarda Roșie în teren construibil, și sesizarea Guvernului și Prefecturii (PNL) în vederea aplicării sancțiunii de reîntoarcere a bazei sportive în proprietatea statului, prevăzută de legea sportului. Din noile documente aflate în posesia mea rezultă foarte clar că în cartea funciară terenul era notat drept teren de sport, dar legea sportului a fost nesocotită de administrația Ciuhandu, Orza & PSD. Dacă primarul alege să protejeze interesul public, atunci construcția blocului pe terenul «Mănușarul» urmează să fie sistată”, scria acesta, luni.

Comentarii

comentarii