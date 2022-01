În februarie, 15 superspectacole, la Teatrul Național Timișoara. Iată programul!

Teatrul Național Timișoara are un program bogat de 15 spectacole, în luna februaie, pe care nu trebuie să le pierdeți, scrise și puse în scenă de cei mai buni profesioniști.

Iată care sunt acestea:

Probabil una din cele mai atipice povești cu „un el și o ea”, ȘI CAII SE ÎMPUȘCĂ, NU-I AȘA?, a cunoscut celebritatea după ecranizarea cu Jane Fonda și Michael Sarrazin în rolurile principale. Duminică, 6 februarie, ora 19:00,în Sala Mare, vă invităm la spectacolul regizat de Mihaela Lichiardopol

După Rubens, Rafael și Botticelli, e timpul pentru o nouă imagine a celor trei grații. Marți, 8 februarie, de la ora 19:00 în Sala Mare: CELE TREI GRATII de Valentin Krasnogorov | un concept de LUMINIȚA TULGARA, MĂLINA PETRE și MIRELA PUIA

Antoine, 25 de ani, geniu, se simte exclus din lumea contemporană de însăși inteligența lui. Deprimat și singur, încearcă diferite metode să devină mai prost, mai asemănător cu cei din jur. Joi, 10 februarie, de la ora 19:00, în Sala Mare se joacă: M-AM HOTĂRÂT SĂ DEVIN PROST de Martin Page, regia Antonella Cornici.

Cum arată un spectacol despre Timișoara, creat vorbind cu timișorenii? Veniți să vedeți. Despre România, numai de bine. Despre oraș: TIMIȘOARA. CAPĂT DE LINIE de Peca Ștefan. Regia: Ana Mărgineanu. Sâmbătă, 12 februarie, ora 19:00, Sala Mare.

De ziua îndrăgostiților 2022 mergem la teatru. Poate sunteți dintre cei care căutată pe google ce este dragostea. Apar aproximativ 29.300.000 de rezultate în 0,50 secunde. Sunt și definiții ale dragostei, una adevărată. Oamenii de știință caută să descifreze chimia dragostei.

Dincolo de toate, fundamentală în orice perioadă a istoriei, a fost dragostea. Și rămâne. S-au scris texte și versuri dintotdeauna. Oamenii au iubit, s-au iubit. A fost vorba, mereu, de o relație de doi. O relație pe care, de mii de ani, clasele strategice și politice au deviat-o spre grup, spre masă, ștergând parcă esența: relația fundamentală este o relație de 2, de aici începe Dragostea și este imbatabilă. Luni, 14 februarie, ora 19:00, în Sala Mare DESPRE DRAGOSTE, CU DRAGOSTE – un spectacol de lirică românească de Ada Lupu Hausvater Detalii și bilete: https://ro.tntimisoara.com/…/despre-dragoste-cu-dragoste/

„Cele 7 minuni ale comunismului: În România toata lumea are serviciu. Deşi toată lumea are serviciu, nimeni nu munceşte, planul se face 100%. Deşi planul se face peste 100%, magazinele sunt goale. Deşi magazinele sunt goale, toată lumea are ce mânca. Deşi toată lumea are ce mânca, nimeni nu e mulțumit. Deşi nimeni nu e mulțumit, toată lumea aplaudă” – Dan Lungu. ⠀⠀⠀

Prezintă miercuri, 16 februarie, de la ora 19,00, în Sala 2, spectacolul SUNT O BABĂ COMUNISTĂ, pe un scenariu de Călin Ciobotari, după cartea lui Dan Lungu, în regia Antonellei Cornici. Detalii și bilete găsiți urmând link-ul: https://ro.tntimisoara.com/progr…/sunt-o-baba-comunista-3/

Un text-cult al dramaturgiei contemporane europene, PUSH UP explorează unul dintre miturile preferate ale lumii contemporane: acela că singurul drum acceptabil este cel care merge în sus.

Teatrul Național Timișoara prezintă joi, 17 februarie, de la ora 19:00, în Sala Mare: PUSH UP de Roland Schimmelpfennig, în regia lui Alexandru Maftei.

În februarie la Teatrul Național Timișoara: „Zorba grecul”. „Nopți albe”, „Și caii se împușcă, nu-i așa?”, „M-am hotărât să devin prost”, „Timișoara, capăt de linie”, „Despre dragoste, cu dragoste”, „Push up”, „Rinocerii” și „O noapte furtunoasă. Un exercițiu”, „Piața Roosevelt”, „Cele trei grații”, „Sunt o babă comunistă”, „Povestea acelor oameni care într-o seară s-au adunat în jurul unei mese” și „Freak show”. Detalii: https://www.facebook.com/tntimisoara

Accesul în sală se face respectând normele actuale de protecție anti-COVID19.

