În fiecare oră, un român moare din cauza cancerului pulmonar

La nivel mondial, cancerul pulmonar reprezintă o problemă majoră de sănătate publică, cu peste 2 milioane de cazuri noi diagnosticate anual. În România, rata de supraviețuire este mult sub media europeană.

Astăzi, de Ziua Mondială de Luptă Împotriva Cancerului Pulmonar, tragem un semnal de alarmă cu privire la incidența și gravitatea acestei maladii. Cancerul pulmonar continuă să fie una dintre principalele cauze de deces în România, și asta pentru că vorbim despre lipsa prevenției, a diagnosticării precoce și a tratamentului demarat în faza incipientă.

„E nevoie de măsuri urgente și eficiente. Prevenția primară este cheia controlului în cazul cancerului bronhopulmonar. Screening-ul nu este o metodă eficientă în cazul acestei boli oncologice, ba mai mult, este costisitor și necesită resurse importante. Este esențial să investim în programe de educare și prevenire, să promovăm renunțarea la fumat și să sprijinim cercetarea în domeniul oncologiei. Abandonarea fumatului va reduce drastic numărul cazurilor de cancer, dar efectele unei asemenea politici se văd pe termen lung,” spune prof. dr. Șerban Negru, președintele Asociației OncoHelp – Centrul de Oncologie Timișoara.

În fiecare an, în România sunt diagnosticate 12.000 de noi cazuri. Statisticile arată că 8 din 10 cazuri de cancer pulmonar sunt provocate de fumat, iar vârsta la care apare boala a scăzut drastic. În 2020, peste 285.000 de cazuri de cancer pulmonar au fost diagnosticate la nivel mondial la persoane cu vârsta de până în 54 de ani.

„De cele mai multe ori, cancerele bronhopulmonare nu sunt depistate în faza incipientă. Pacienții ajung la medic când au simptome, tușesc, expectorează, au hemoptizie. Până când ajung în fața unui medic oncolog, cu un diagnostic clar, mai trec de obicei câteva săptămâni. De abia după aceea începe tratamentul. Avem tratamentele clasice, chimio și radioterapie, dar în ultima perioadă ne-am concentrat și pe imunoterapie, al cărei rezultat este mai eficient decât cel al clasicei chimioterapii. Uneori vorbim chiar de un mix de terapii. Am reușit să prelungim astfel supraviețuirea pacientului, și vorbim de 25-30% dintre pacienți, asta însă depinzând și de tipul și subtipul de cancer bronhopulmonar și de prezența metastazelor. Însă, vreau să revin la importanța diagnosticării precoce. Dacă am avea acest element, am putea vorbi de un tratament mai eficient, început mult mai devreme și, bineînțeles, cu o rată de supraviețuire mult mai mare,” mai spune prof. dr. Șerban Negru, președintele Asociației OncoHelp – Centrul de Oncologie Timișoara.

De la începutul acestui an în cadrul Spitalului Universitar al Asociației OncoHelp-Centrul de Oncologie OncoHelp au fost înregistrate 3500 de internări cu diagnosticul cancer bronhopulmonar.

