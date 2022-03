În lipsa lui Fritz, Monica Pfeifer a trebuit să comenteze „lipsa de legalitate” a noii organigrame propuse de primar

Joi, 3 martie, Primăria Timișoara a organizat o dezbatere publică pe tema celor două proiecte de restructurare: cel prin care se dorește aprobarea unei noi organigrame și cel prin care se înființează Administrația pentru Educație și Sănătate (AES). Întâlnirea, desfășurată în sistem hibrid, atât online, cât și cu prezența fizică a unor persoane. Nu au fost prezenți primarul Dominic Fritz, viceprimarii sau city-managerul, astfel că a căzut în sarcina Monicăi Pfeifer prezentarea și argumentarea proiectelor.

„O să încerc să prezint foarte pe scurt cele două proiecte”, a început Pfeifer. Și a vorbit 58 de minute… Rezumând, aceasta a vorbit de eficientizarea pe care ar aduce-o comasarea mai multor compartimente în Administrația pentru Educație și Sănătate. Tot eficientizarea, însă și eliminarea controverselor privind organigrama suspendată, au fost, în general, argumentele celuilalt proiect.

După „scurta” prezentare făcută de Pfeifer, au intervenit și cei înscriși la dezbatere. Prima a fost funcționara Mirela Toc: „Mă bucur că, în sfârșit, doamna Pfeifer a terminat cu poveștile nemuritoare. Mi-aș fi dorit din partea ei să îmi spună ce funcție ocupă în proiect, deoarece este inițiatoarea celor două proiecte. Acestea sunt nelegale din următoarele motive. Nu poate fi organizat aparatul de specialitate al primarului. În prezent, acesta funcționează după HCL 237/2021 (prima organigrama a lui Fritz, suspendată – n.r.), fapt constatat de către Curtea de Conturi. Practic, ar fi trebuit să fie reorganizat și să funcționeze după HCL 263/2020 (ultima organigramă aprobată în mandatul administrației Robu – n.r.)”. Toc a spus că nu înțelege din ce postură semnează Pfeifer raportul de specialitate, dar a vorbit și de câteva probleme specifice: avizul comisiei paritare a fost dat înainte de a fi semnate celelalte documente, nu există notă de fundamentare pentru modificările din structura aparatului și nici vreo previziune privind impactul asupra bugetului. În ceea ce privește AES, pe anexe nu sunt menționate numărul de posturi, „I.D.-ul” acestora, sau coeficienții de ierarhizare.

Monica Pfeifer s-a simțit atacată: „Mulțumesc, și eu, despre cele două proiecte. Dacă aveți o problemă cu mine, o putem discuta, dar nu în dezbatere publică. Vă rog să nu mai asociați numele meu cuvântelor «ilegal», «nelegal» sau «lipsit de legalitate». (…) Fiecare dintre entități au atribuții bine-determinate și toate conlucrează”, urmând și alte explicații tehnice.

Au mai intervenit, ulterior, Sanda Oravitzan, director adjunct al Școlii Generale nr. 16 și două juriste din primărie. Dacă prima a spus doar că dorește ca procesul comunicării interinstituționale să fie mai ușor, celelalte două au avut cereri propriu-zise: mai multe posturi la birul de „contencios” din cadrul Serviciului Juridic și regândirea gradațiilor oferite fiecărui post. „Având în vedere creșterea numărului de procese, am solicitat și noi două posturi pentru a ne putea desfășura activitatea la un nivel bun. (….) Șeful de serviciu are gradația maximă, iar eu, ca șef de birou, o am minimă”, au spus, printre altele, cele două. Acestea au mai remarcat și o diferențiere nejustificată – în documentație, cel puțin – între diferite compartimente, inclusiv în ceea ce privește gradația, deci și salarizarea.

Ulterior, a mai intervenit și Ciprian-Titi Stoica, deputat AUR. Acesta a întrebat dacă se desființează Grădina Zoologică, dacă s-au purtat discuții cu sindicatul și dacă este necesară înființarea noii entități de educație și sănătate. Monica Pfeifer i-a spus că discuția din jurul Grădinii Zoologice nu are legătură cu subiectul, că nu știe dacă s-au purtat discuții cu sindicatul și a reluat argumentele privind eficiența pe care ar urma să o aducă noua AES-ul.

La final, a luat cuvântul și Tiberiu Negrei, președintele sindicatului salariaților din primărie. „Sunt convins că și alți colegi din primărie, deși nu au avut curajul să vină la această întâlnire, o urmăresc cu interes. Vreau să mă adresez domnului primar. Dumneavoastră, în calitate de inițiator al proiectelor de hotărâre – și a celor care se dezbat în aceste zile, și al celui de buget, dezbătut pe 21 februarie – trebuia să participați. Dacă la dezbaterea din 21.02.2022 a participat domnul administrator public (city-manager, Matei Creiveanu – n.r.), astăzi ce constatăm? Primar – nu; viceprimari – nu; administrator – nu. Doamna Monica Pfeifer conduce această dezbatere. Este trist și chiar foarte îngrijorător. Probabil că vă bazați pe susținerea pe care o aveți în cadrul Consiliului Local, acea majoritate confortabilă care vă va aproba orice doriți dumneavoastră”, a spus Negrei.

Acesta a amintit că dezbaterea a fost anunțată încă de pe 1 februarie, însă sindicatul nu a fost chemat și la consultări. Invocând Legea Dialogului Social și mai multe decizii ale Curții Constituționale, Negrei spune că organizația sa trebuia consultată. „Sigur că dezbaterea o apreciem pur formală. (…)Suntem reprezentativi, și nu prin simpla afirmație, ci prin dispozițiile legale, atât ale legii dialogului social, cât și ale deciziilor Curții Constituționale. Nu contează că nu ne recunoașteți dumneavoastră. (…) Foarte interesant, ceea ce am susținut când s-a aprobat acea hotărâre (organigrama suspendată – n.r.), constatăm că se încearcă să se acopere acum”. Acesta a mai precizat că a cerut consultări în două rânduri, însă singurul răspuns primit a fost invitația la această dezbatere. Sindicalistul consideră că este o diferență majoră între consultare și dezbatere, multe dintre problemele remarcate putând fi ajustate mult mai ușor într-un cadru restrâns.

Concret, problemele de legalitate constatate de Negrei sunt faptul că lipsește semnătura Serviciului de Resurse Umane de pe raportul de specialitate. „Nu poate o persoană (Monica Pfeifer – n.r.) să substituite un compartiment!”. Acesta consideră că inclusiv prefectura poate să dispună un recurs grațios pentru o eventuală anulare a hotărârii luate în baza formei actuale a proiectului. De asemenea, liderul sindical a constat că nici nu se precizează, în cadrul proiectului, numărul de posturi efectiv afectate de reorganizare.

„Noi vrem să stingem conflictele de muncă. Dumneavoastră, prin maniera asta, nu vreți să le stingeți, vreți să perseverăm într-o stare conflictuală pe care noi nu am vrut-o niciodată. Toate dezinformările care se fac în structura primăriei vizavi de activitatea noastră sindicală practic sunt neadevăruri și dezinformări flagrante. Aveam o așteptare de la dumneavoastră, care veniți dintr-o țară europeană cum este Germania, și chiar este de neînțeles această atitudine. Nu se poate să nu existe dialog cu partenerul de dialog social! Nu se poate să dialogăm în cadrul unei dezbateri publice. Dialogul social se poartă în cadru restrâns, între parteneri. Dacă nu se ține cont de recomandările noastre, se va dovedi că dezbaterea a fost doar formală. Mă aștept de la Instituția Prefectului să vă facă recurs grațios, chiar nu e de glumă”, a încheiat acesta.

De altfel, în aprilie urmează și următorul termen în dosarul în care sindicatul a cerut anularea organigramei aprobate în iunie 2021, cea care în prezent este numai suspendată. „Atunci vom vedea cine a avut dreptate” a mai spus, în discursul său, Negrei.

