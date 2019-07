In Memoriam: Regretatul prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rector fondator al UVVG, ar fi împlinit astăzi 80 de ani

In Memoriam: Regretatul prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rector fondator al UVVG,...

Astăzi, 4 iulie 2019, ar fi fost ziua de naştere a preţuitului profesor universitar și om de ştiinţă, Aurel Ardelean, preşedintele fondator al Universităţii de Vest “Vasile Goldiş” Arad, personalitate emerită, cu o contribuţie incontestabilă în istoria Aradului. Celor care l-au iubit şi au avut şansa să lucreze cu domnia sa le-a fost reamintită cununa bogată de activităţi, diplome şi titluri de onoare care au certficat de-a lungul vieţii, cariera sa strălucită, evidenţiind astfel la nivel de ţară, dar şi peste hotare, nu doar Universitatea de Vest Vasile Goldiş din Arad ci în acelaşi timp, oraşul, cel care odată cu deschiderea acestei universităţi a început să pulseze de viaţă studenţească.

S-a vorbit mult, s-a vorbit puţin, cine poate să aprecieze? Cum am putea noi, cei care l-am respectat şi l-am îndrăgit, să cuprindem în câteva ore, toată gama de sentimente pe care profesorul univ. dr. Aurel Ardelean ne-a inspirat-o fiecăruia în parte, atât cât am putut înţelege fiecare dintre noi? Pentru că dincolo de distincţiile de o necontestată valoare, celor mai mulţi dintre noi, ne-a rămas în minte, zâmbetul, vorba caldă, calmă şi rară, înzestrată întotdeauna cu înţelepciune. Domnul Preşedinte, aşa cum îi spuneam şi îl ştiam cu toţii, părea că nu se grăbeşte niciodată. Pentru domnia sa timpul curgea altfel. Era prezent la birou încă de la 7 dimineaţa sau chiar mai devreme, pentru a scrie, a da direcţie, pentru a menţine un echilibru, pentru a gândi noi strategii şi nu în ultimul rând, pentru un nemijlocit dialog cu cei care îi calcau pragul. Aceştia din urmă, nu puţini la număr, îşi vor aminti poate discuţiile punctuale legate de profesie, dar mai mult îşi vor aminti eleganţa cu care profesorul univ. dr. Aurel Ardelean, relaţiona cu cei din jur. A ştiut să felicite merite deosebite şi să mustre inevitabile greşeli cu aceeaşi bunăvoinţă, cu aceeşi blândeţe. A văzut ambiţii şi cariere deosebite înflorind sub cupola personalităţii sale, la fel de bine cum a văzut ambiguităţi şi căderi, care sunt necesare structurii umane, pentru a creşte. Le-a privit pe toate cu înţelepciunea omului înzestrat de D-zeu cu o minte strălucită dublată de modestie.

Rămân astfel în urmă, ani de realizări, de succes, emoţii date de clipe împărtăşite cu cele mai dragi fiinţe care sunt membrii familiei, apropiaţii, profesorii, colaboratorii şi studenții pentru care prof. univ. dr. Aurel Ardelean a fost şi rămâne un reper de înţelepciune, onestitate şi perseverenţă.

Un trist rămas bun domnule prof. Univ. dr. Aurel Ardelean prin cuvintele unui vechi proverb popular : “În moarte nu toţi murim aşa precum în viaţă, nu toţi trăim”.

