În PLUS Timiş liniştea este tulburată din nou, de această dată de o scrisoare deschisă, pe tema candidaturii lui Marian Constantin Vasile

După ce la finalul anului trecut, filiala Timiş a PLUS, partidul lui Dacian Cioloş, era marcată de demisia preşedintelul Cătălin Şipoş, iată că în viaţa partidului apare un nou moment… interesant. Unul dintre membrii organizaţiei a elaborat şi transmis presei locale o scrisoare deschisă. În cadrul acesteia, Ghizela Neaga vorbeşte despre intrarea în partid a fostului consilier judeţean PNL-ist, Marian Constantin Vasile, şi despre oportunitatea candidaturii acestura la Primăria Timişoara.

Conform scrisorii, intrarea acestuia în partid şi promovarea sa pentru poziţia amintită s-a făcut deşi majoritatea membrilor filialei ar fi fost împotriva voinţei majorităţii membrilor, ceea ce ar întâri ideea că Şipoş a avut motive mai mult decât personale pentru a renunţa la funcţie. „Dragi colegi PLUS Timiș”, se spune în debutul scrisorii deschise.

„În urma derulării acțiunii de promovare și primire în organizația PLUS Timișoara împotriva voinței majoritătii membrilor a lui Marian Constantin Vasile (MCV) și a oportunitătii candidaturii acestuia la Primăria Timișoara vreau să atrag atenția asupra unor aspecte ce țin de conduită și profilul moral al acestuia. Prin acceptarea acestei candidaturi fără echivoc și fără să punem intrebări suntem în pericol de a demola crezul pentru crearea omului PLUS care stă la baza filozofiei noastre de a curăța prezentul de mentalitătile trecutului”, spune Neaga.

Membra PLUS Timiş pune cinci întrebări pe subiect, toate legate de activitatea lui Marian Constantin Vasile, pe care îl suspectează chiar că ar fi un „cal troian” trimis în partid.

„Această candidatură mi-a pus incă de la început câteva intrebări pe care vreau să le impărtăsesc cu voi:

1.De ce a fost acceptată această candidatură incă din faza în care MCV nici măcar nu a fost membru de partid acesta anunțând-și intențiile cu surle și trâmbițe? Oare nu își avea locul un referendum intern atunci? (declarațiile lui Cătălin Şipoș dovedesc parafarea unei înțelegeri) .

2. Demisia lui Cătălin Şipos odată cu dezmembrarea biroului județean a survenit într-un moment cheie scoțând la iveală slăbiciunea mortală izvorâtă din hemoragia internă a partidului. Mai bine răspundea la întrebarea care ne macină pe toți: cine și cu ce l-a șantajat pe acesta? că de ce? știm deja!

3. Putem vorbi de înalta valoare morală cu care se prezintă candidatul MCV și care se declară curat la toate capitolele inclusive la cele ce definesc valorile omului PLUS?

4. Există o teorie a conspirației ?

5. Cine este cu adevărat Marian Constantin Vasile ? Este cumva asimilat cumva calului troian din legendele Greciei antice? De ce a uitat să ne povestească puțin și despre activitatea de mare antreprenor abonat la contractele cu statul ?”

Tot Ghizela Neaga oferă şi respunsuri „sugerate” la aceleaşi cinci întrebări.

„1.Probabil a existat o înțelegere prealabilă ca trecerea din PNL în PLUS să se facă doar dacă MCV primește ceva. Deduc acest lucru deoarece MCV este specialist consacrat în astfel de probleme, acesta încercând manevra și la USR în perioada premergătoare alegerilor parlamentare. Această teză naște o nouă întrebare : Putem vorbi în acest caz despre un traseism politic bazat interese personale ca despre trezirea unei constiinte nicidecum nu poate fii vorba?!

2. Cine a avut interesul să destabilizeze organizația PLUS Timiș poate să dea răspuns la această întrebare impreună cu răspunsul la întrebarea de ce PNL nu a luat măsuri privind excluderea lui MCV după episodul cu parlamentar la USR și l-a ținut în continuare într-o structură de reprezentare în administrație și implicit în partid?

3. Din declarațiile lui MCV (CV, avere, interese) rezultă clar profilul psihologic al omului politic de pradă care stă la pândă și așteptă oportunitatea pentru a se așeza la masa unui ospăț politic. Deși are contractat un împrumut bancar personal foarte mare (peste 100.000 Euro) actualmente nu are un loc de muncă, nu are venituri care să acopere rata împrumutului, veniturile declarate din așa zisă firmă de consultanță pe care o deține fiind cu mult sub nivelul veniturilor ocazionale ale unei tarabe de cartier. Asta în contextul în care afacerii principale care le-a desfășurat sunt cu Statul Român (Consiliul Județean Timiș și Poșta Română) Dar apropos de Consiliul Județean Timiș parcă nu sună dubios să ai contracte în derulare în același timp cât deții și funcția de consilier județean la aceeași instituție?

4. Teoria conspirației a apărut în momentul în care declarația alianței USR- PLUS privind nesusținerea actualului primar la o nouă candidatură și pregătirea debarcării acestuia a avut loc. Pe multe surse au venit dinspre PNL știri despre existența facțiunii secrete de tip darkside a cărui scop este sa conceapă scenarii menite să destabilizeze, destructureze și să distrugă orișice încercare de a crea un oponent real actualului edil. Astfel că MCV poate că a fost lăsat în viată (politic) doar ca să plece cu bună știință într-o zonă în care să tulbure apele când va fii momentul. Nu spun că este o cârtiță sau că este santajabil, dar oricum sfânt nu e.

5. La această întrebare va las pe fiecare dintre voi să vă dați propriul răspuns!”, se mai spune în scrisoarea semnată Ghizela Neaga.

