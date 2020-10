În pofida COVID19, Bienala timișoreană de arhitectură continuă întâlnirile fizic și online. Programul

În pofida COVID19, Bienala timișoreană de arhitectură – Beta 2020 își continuă seria de evenimente programate, atât online, cât și fizic, unde se va vorbi despre arhitectură, responsabilitate și regândirea spațiului în care trăim.

Cea de-a treia ediție a bienalei timișorene de arhitectură a început în 25 septembrie și continuă, până în 25 octombrie, să inspire publicul și pe cei din domeniul construcțiilor și al arhitecturii la acțiuni responsabile în ceea ce privește modul în care avem grijă de planetă, pornind de la cum ne construim orașele și cum să facem să ne uităm către ceea ce avem deja, să observăm și să inventariem resursele locului.

Expoziția principală din cadrul Beta 2020, “Enough is Enough”, rămâne deschisă până la 25 octombrie și poate fi vizitată la Muzeul de Transport Public „Corneliu Miklosi“ (bd. Take Ionescu 56), de luni până duminică, între orele: 10:00 – 20:00.

Expoziția prezintă zeci de proiecte – locale și internaționale – realizate de arhitecți care nu mai vor să aștepte soluții „top-down”, care au găsit modalități proprii de a folosi ceea ce există: De ce să folosim mai mult, când ceea ce avem deja este suficient?

Un tur ghidat al expoziției va avea loc joi, 15 octombrie, în care vor fi prezentate tendințele actuale din practica de arhitectură responsabilă cu mediul, urmând ca ultima zi de bienală (25 octombrie) să se încheie cu un tur ghidat de curatoare.

Totodată, la Palatul Poștelor, până la 25 octombrie, în intervalul orar 15 – 21, va putea fi în continuare vizitată expoziția “E L E M E N T E uitate. Despre arhitectura lui Nicolae Porumbescu”, în care munca arhitectului este readusă în prezent prin fotografii noi, în încercarea de a genera o nouă și o altfel de discuție în jurul unei opere complexe, puternice, adulate dar și controversate.

Dintre cele aproape 20 de evenimente rămase, amintim că în 14 octombrie va avea loc unul dintre evenimentele online importante din această săptămână: atelierul ACAN, despre viitorul practicii de arhitectură, despre urgențele climatice și ale biodiversității, despre locul pe care îl ocupă arhitectura în cadrul acestora și cum se pot implica oamenii pentru a face o diferență.

Există nenumărate proiecții de viitor în ceea ce privește practica arhitecturii și chiar mai multe discuții neterminate pe subiectul „care ar trebui să fie rolul (și responsabilitatea) unui arhitect în prezent”.

Astfel că, în 17 octombrie, va avea loc conferința online “Future of Architecture Practice, Today” ce are ca scop sporirea gradul de conștientizare referitor la starea de urgență în care ne aflăm și găsirea unor noi soluții. Evenimentul face parte din programul Future Architecture.

În 18 octombrie, cei care vor să descopere istoria celui mai vechi cartier al Timișoarei și imediata sa vecinătate, sunt așteptați la un tur de arhitectură prin Piața Unirii, Piața Sfântul Gheorghe, Piața Libertății și Piața Victoriei.

În aceeași zi, în Galeria Corp D, din Bastionul Theresia, se deschide expoziția intitulată „New Tradition. At a table with architecture and art from South Tyrol”, al cărui concept se bazează pe binecunoscuta ospitalitate a Tirolului de Sud, care își exprimă caracterul cultural și multilingv și ne propune o invitație la masa comună.

Un alt eveniment online de neratat, destinat arhitecților și celor din mediul profesional, va avea loc în 19 octombrie – “What One-Planet Prosperity offers to architects” în care se va vorbi despre modernizarea structurilor vechi și transformarea acestora în paradigme de sustenabilitate, cu scopul unei transformări eficiente a orașelor.

În 24 octombrie va avea loc, tot online, conferința juriului din cadrul expoziției-concurs Beta 2020, unul dintre principalele evenimente din cadrul bienalei. Concursul a fost deschis la nivelul celor trei țări învecinate (România – Ungaria – Serbia) și s-a adresat tuturor celor care contribuie la generarea unei arhitecturi de calitate în euroregiune. Expoziția poate fi văzută în Piața Libertății, până pe 21 octombrie.

Accesul la evenimentele din cadrul bienalei este gratuit, însă pentru a participa este nevoie de înscriere în prealabil. Toate detaliile despre program și modalitățile de participare, se găsesc la adresa: https://betacity.eu/

Bienala timișoreană de arhitectură Beta 2020 este organizată de Ordinul Arhitecților din România – Filiala Teritorială Timiș, Primăria Municipiului Timișoara – Casa de Cultură a Municipiului Timișoara.

Echipa de organizare / Echipa Beta 2020: Alexandra Maria Rigler, Alexandru Todirică, Alexandra Trofin, Anamaria Goie, Dariana Pau, David Alexandru Dumitrescu, Dragoș Nistor, Emanuela Cristescu, Nicoleta Postolache, Romina Popescu

Finanțatori: Ordinul Arhitecților din România – Timbrul de Arhitectură, Administraţia Fondului Cultural Naţional, Primăria Municipiului Timișoara – Casa de Cultură a Municipiului Timișoara

Cu sprijinul: Muzeul de Transport Public „Corneliu Miklosi“, RETIM Ecologic Service SA, Lipoplast, Romanian Design Week, Cemacon, Xella | Ytong, Consiliul Județean Timiș, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României”.

Comentarii

comentarii