In the mood for summer beauty! Descoperă noile colecții în magazinele din Iulius Town și câștigă premii pentru o vară cool

In the mood for summer beauty! Descoperă noile colecții în magazinele din...

Culori vibrante, mixuri îndrăznețe, printuri și croieli menite să aducă un vibe pozitiv, materiale vaporoase și ținute cât mai relaxate și lejere. Acestea sunt tendințele verii 2021, iar dacă și tu iubești să fii în trend și faci cumpărături de la brandurile din Iulius Town, îți oferim șansa să câștigi premii atractive.

Noile colecții de vară de la brandurile din Iulius Town propun articole versatile, în culori explozive sau în nuanțe neutre, cu ajutorul cărora vei crea outfit-uri senzaționale, ce îți vor influența nu doar garderoba, ci mai ales starea de spirit. Astfel, dacă ești în căutarea unui look inspirat din viața urbană, la Calvin Klein găsești articole ce te vor scoate din anonimat, pentru că principiul „less is more“ este foarte prezent în tendințele acestei veri. Pentru un look ce nu va trece neobservat vino la Liu Jo sau Desigual, iar pentru articole vestimentare de înaltă calitate fă o vizită la Marc O’Polo, Tommy Hilfiger și U.S. Polo Assn. Guess și Icon îți propun piese cu detalii statement și combinații inedite, potrivite pentru o zi la birou sau pentru ieșirile în oraș, iar la Nissa găsești outfit-uri în care vei străluci indiferent de ocazie. Pentru un look sofisticat, care să te acompanieze în momentele importante din viața ta, alege ținute de la Bigotti sau D’S Damat, completează-le cu bijuterii de la Teilor sau Teilor Exclusive și cu un parfum de la Beautik Haute Parfumerie, care să-ți pună și mai mult în valoare personalitatea.

În schimb, dacă preferi un stil de viață activ și ești pasionat de mișcare, Superdry, Vgeneration și New Era ți-au pregătit o mulțime de articole specializate, iar la Musette și Il Passo îți poți completa și colecția de încălțăminte.

Și pentru a avea parte de o experiență completă la shopping, Iulius Town ți-a pregătit 200 premii care te vor aduce „In the mood for summer beauty“. Dacă ai făcut cumpărături de minimum 500 de lei din cel puțin două magazine diferite enumarate mai sus, iar valoarea bonurilor fiscale este de cel puțin 150 de lei pentru fiecare magazin, vei fi premiat instant cu un voucher de 100 de lei pe care îl poți transforma într-o pereche de pantofi la Il Passo. Cu cât cumperi mai mult, cu atât premiul oferit este mai mare! Așa că, dacă ai achiziționat produse în valoare totală de minimum 1.000 de lei din cel puțin două magazine diferite, iar valoarea minimă a fiecărui bon fiscal este 150 de lei, primești parfumuri de lux de la Beautik Haute Parfumerie. Regulamentul campaniei poate fi consultat pe https://iuliustown.ro/ro/evenimente/in-the-mood-for-summer-beauty.

