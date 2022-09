În Timiș, oamenii își aruncă în pădure saltelele vechi, canapelele și televizoarele stricate

Imagini de coșmar din padurile din Timiș.

„Ce au găsit colegii noștri de la Direcția Silvică Timiș la acțiunea de igienizare din cadrul Zilei Naționale de Curățenie? Saltele, canapele și alte obiecte de mobilier, anvelope, televizoare, monitoare, bidoane, multe plastice și chiar instrumente muzicale, toate aceste deșeuri fiind aruncate în păduri sau în preajma acestora. Facem un nou apel către cetățeni să NU mai abandoneze deșeurile în natură! În total, silvicultorii Direcției Silvice Timiș, împreună cu mai mulți voluntari, au strâns peste 300 de saci cu deșeuri abandonate în fondul forestier sau în proximitatea acestuia. Acțiunea a avut loc în cadrul evenimentului național ”Let’s Do It, România!”. Mai multe direcții silvice și administrații ale parcurilor naturale și naționale au luat parte sâmbătă, 17 septembrie, la Ziua Națională de Curățenie, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva fiind unul dintre partenerii evenimentului. Ziua Națională de Curățenie are ca obiectiv curățarea mediului înconjurător de deșeuri, formarea conștiinței și familiarizarea cu grija ce trebuie acordată permanent mediului înconjurător”, este mesajul transmis de Romsilva.

Comentarii

comentarii