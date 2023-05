În Timișoara 2023, președintele Germaniei a ales Sculptura

A fost un privilegiu pentru Fundația Triade și Attila Kim Architects ca, în scurta vizită prin Timișoara, domnul președinte al Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, să vizite expozițiile din cadrul proiectului după SCULPTURĂ/SCULPTURĂ după din Cazarma U Timișoara!

Însoțit de Andrei Jecza, director al Fundației Triade, domnul Frank-Walter Steinmeier a parcurs cea mai mare parte a expozițiilor și a vizionat în deschidere lucrarea Pentagona a artistului Constantin Flondor, reprezentant marcant al artei românești contemporane, urmată de selecțiile făcute de artistul Ciprian Mureșan și de curatoarea Alina Șerban. În acest spațiu, președintele Germaniei l-a întâlnit și a discutat cu artistul Dan Vezentan asupra lucrării acestuia, CULEGĂTORUL / THE HARVESTER 2018.

Alături de însoțitori, președintele Frank-Walter Steinmeier a intrat apoi în sala Pădurii de oțel a lui Nimbert Ambrus, urmată de partea „istorică” a expunerii, incluzând selecția curatoarei Ioana Vlasiu.

Un moment important al vizitei a avut loc în sala cu vedere spre spațiul Pieței Unirii, din care artiștii prezenți comunică direct cu imaginea Muzeului de Artă și unde prezența în sală a artistului german de origine română Peter Jacobi a creat oportunitatea de a evoca numele unor importanți artiști români intrați în istoria artei universale. Numele lui Peter Jecza a fost legat de fondarea Fundației Triade, reprezentând o marcă a orașului Timișoara.

Președintele Frank-Walter Steinmeier a avut ocazia de a-i întâlni în cadrul vizionării atât pe artistul Aurel Vlad, prezent în expoziție cu lucrarea Coloana Covidului, lucrare creată în timpul pandemiei, cât și pe artista Karina Synytsia din Sievierodonetsk, (*1999 in Severodonetsk, Luhansk region, lives in Kyiv, Ukraine), artistă aflată în rezidență, în cadrul proiectului.

Înainte de a pleca, președintele a petrecut mai multe minute în sala de prezentare a proiectului Spotlight Heritage Timișoara/Patrimoniul sub reflectoare al Universității Politehnica Timișoara, unde a fost încântat să urmărească mai multe secvențe prin intermediul aparaturii VR.

Proiectul după SCULPTURĂ/SCULPTURĂ după face parte din Programul cultural național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023” și este finanțat prin programul Inside Timișoara 2023, derulat de Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara, cu sume alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii și este cofinanțat de Consiliul Județean Timiș, prin Programul TimCultura 2023.

Comentarii

comentarii