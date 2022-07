În weekend, la Iulius Town ai parte de promoţii, muzică live, filme în aer liber şi de activităţi creative pentru copii

Începe un nou weekend de vară, iar la Iulius Town te poţi răcori cu un cocktail fresh la o terasă, fie la o sesiune de shopping cu preţuri promoţionale. Mai mult, te relaxezi pe iarbă în compania unui film bun sau să îi faci o bucurie celui mic şi ii oferi o întâlnire cu fascinanta lume a poveştilor istorisite de marionete.

Ce poate fi mai plăcut decât o seară frumoasă de iulie, aşezat confortabil pe iarbă, cu popcorn în mână şi un film bun? Flight Cinema continuă şi în acest weekend, în Iulius Gardens şi îi invită pe cinefili să se bucure de trei producţii de Hollywood. Vineri, 15 iulie, „Motherless Brooklyn” ne transpune în atmosfera New York-ului anilor ’50 şi a unei intrigi poliţiste, cu Edward Norton şi Bruce Willis în rolurile principale. Sâmbătă seara, câştigătorii premiului Oscar Morgan Freeman, Michael Caine şi Alan Arkin interpretează rolurile a trei prieteni de-o viaţă care vor să jefuiască o bancă, în „Going in Style”. Duminică, este rândul lui Ian McKellen şi Helen Mirren, alţi doi doi actori de Oscar, să vă încânte cu jocul lor actorices în drama plină de mister „The Good Liar”. În fiecare seară, proiecțiile încep de la ora 19.30, dar noi te invităm de la 19.00, la un Warm-Up, iar după film îți propunem, de la 21.30, un After Party.

Restaurantul Fenice Palas Timişoara din Iulius Town aniversează, sâmbătă, doi ani de la inaugurare şi vă invită să sărbătoriţi împreună, cu mâncarea autentică a bucătăriei libaneze și mediteraneene ridicată la nivel de artă, dar şi cu muzica interpretată de talentata violonistă Amadeea. Locurile în cadrul evenimentului de la ora 19.00 sunt limitate, rezervarea fiind necesară.

Tot sâmbătă seara, de la ora 19.30, în Iulius Gardens (zona Family Plaza) va avea loc Graduation Party UVT. Absolvenţii de anul acesta ai Universității de Vest Timișoara şi invitaţii săi se vor distra pe muzica mixată de DJ RaulL și DJ Robastien, iar de la ora 22.00 va cânta timișoreanca Feli. Accesul este gratuit.

Ai un prichindel şi vrei să îi ocupi timpul cu o activitate educativă şi, totodată, amuzantă? Vino sâmbătă, de la ora 16.00, în zona Iulius Expo, la „Atelierele de Creaţie” susţinute de 𝗕𝗶𝗮𝗻𝗰𝗮 𝗣𝗼𝘁𝘆𝗲𝘀𝘇. Sesiunea aceasta vor crea crea împreună „Copacul Vieții”. Şi duminică cei mici au program în Iulius Town. De la ora 11.00, copiii sunt așteptați la etaj, în zona Iulius Expo, la teatru de păpuși, unde vor afla povestea lui „Miuriel, micuța vrăjitoare”.

Brandurile din Iulius Town au încă reduceri tentante de care te poţi bucura din plin. În plus, dacă faci cumpărături de minimum 300 de lei, primești pe loc un premiu și ești înscris automat în marea tombolă, unde poți câștiga un voucher de vacanță în valoare de 2.500 de euro. Mai multe detalii despre campanie, poți citi pe site-ul Iulius Town!

