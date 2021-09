Inaugurare atipică, la o cafea, a căminului cultural din Susani – Traian Vuia Timiș

Primăria Traian Vuia anunță că după 2 ani de lucrări intense, căminul cultural de la Susani a fost reabilitat. ”Împreună cu preotul paroh, consilierii locali ai satului Susani și sătenii, în weekend, am ales să bem cafeaua împreună la căminul cultural, o inaugurare atipică, fără fast și tăieri de panglici.

Mulțumesc pentru răbdare și înțelegere, vouă, dar lucrurile bine făcute și pentru comunitate am ales să le inaugurez cu comunitatea, in primul rând ca măsuri de precauție împotriva Covid-19 și nu in ultimul rând ca măsura de compensare a sistării evenimentelor culturale. Și dacă rugă la Susani nu am organizat, ne-am băut cafeaua împreună… la cămin!

Să fiți sănătoși și la fel de buni!”, este mesajul lui Vasile Petruescu, primarul comunei Traian Vuia, de care aparține Susani.

