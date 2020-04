Încă 375 de cazuri noi de coronavirus, în România. A fost depășit pragul de 10.000 de infecții

Oficial, pe 23 aprilie, s-a trecut de pragul de 10.000 de cazuri de Covid-19 în România. Cu toate acestea, nu se intră în „scenariul 5”, deoarece un asemenea lucru nu există în planurile autorităților, după cum au relatat, alarmist, mai multe surse publice, în ultima vreme.

„NU a fost pusă în discuție sau enunțată la nivelul autorităților varianta activării unui presupus «scenariu 5», această sintagmă este o speculație fără fundament în realitate”, dezmințea, pe 21 aprilie, Grupul de Comunicare Strategică.

Astfel, GCS transmite că până astăzi, 23 aprilie, pe teritoriul României, au fost confirmate 10.096 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 2.478 au fost declarate vindecate și externate, iar 527 au decedat.

În ultimele 24 de ore, alte 386 de persoane au fost confirmate cu Covid-19, după ce au fost analizate 6.979 de probe, record zilnic în această privință. În total, de la începutul pandemiei, au fost realizate 113.336 de teste.

În județele din vestul țării, situația stă astfel: Aradul are 439 de cazuri, cu 18 mai multe decât ieri, în Caraș Severin sunt 78, dintre care opt noi, Hunedoara are 437, 32 noi, iar Timișul are 403, cu 18 mai multe decât la ultima informare. Ca număr de cazuri, județul Arad este al treilea, Hunedoara al patrulea, iar Timișul al șaselea. Cele mai multe cazuri continuă să fie înregistrate în Suceava, 2.417, și București, 1.100

Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:

1. Alba 161

2. Arad 439

3. Argeș 114

4. Bacău 134

5. Bihor 348

6. Bistrița-Năsăud 148

7. Botoșani 393

8. Brașov 373

9. Brăila 19

10. Buzău 14

11. Caraș-Severin 78

12. Călărași 49

13. Cluj 278

14. Constanța 222

15. Covasna 165

16. Dâmbovița 88

17. Dolj 65

18. Galați 296

19. Giurgiu 111

20. Gorj 26

21. Harghita 18

22. Hunedoara 437

23. Ialomița 148

24. Iași 195

25. Ilfov 214

26. Maramureș 67

27. Mehedinți 48

28. Mureș 325

29. Neamț 405

30. Olt 20

31. Prahova 52

32. Satu Mare 53

33. Sălaj 28

34. Sibiu 209

35. Suceava 2.417

36. Teleorman 96

37. Timiș 403

38. Tulcea 35

39. Vaslui 69

40. Vâlcea 22

41. Vrancea 207

42. Mun. București 1.100

Necunoscut 7

TOTAL 10.096

„La ATI, în acest moment, sunt internați 236 de pacienți.

Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 12.226 de persoane. Alte 28.131 persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală.

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 375 de apeluri la numărul unic de urgență 112 și 1.701 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisă special pentru informarea cetățenilor.

Prin structurile abilitate ale M.A.I. au fost întocmite, până în prezent, 466 de dosare penale, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 352 alin. 1 Cod Penal.

Polițiștii și jandarmii au depistat, în ultimele de 24 de ore, 5.192 de persoane care nu au respectat măsura privind restricţionarea circulaţiei. Acestor persoane le-au fost aplicate sancţiuni contravenţionale, în valoare de 11.385.528 de lei.

În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate, 971 de cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 653 în Italia, 196 în Spania, 26 în Franța, 15 în Germania, 59 în Marea Britanie, 2 în Namibia, 2 în SUA, 4 în Austria, 3 în Belgia, 2 în Indonezia, 2 în Elveția, 2 în Turcia și câte unul în Argentina, Tunisia, Irlanda, Luxemburg și Suedia. De la începutul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) și până la acest moment, 66 de cetățeni români aflați în străinătate, 17 în Italia, 16 în Franța, 19 în Marea Britanie, 7 în Spania, 3 în Germania, 2 în Belgia, unul în Suedia și unul în Elveția, au decedat.

Dintre cetățenii români confirmați cu noul coronavirus, 20 au fost declarați vindecați: 9 în Germania, 7 în Franța, 2 în Indonezia, unul în Luxemburg și unul în Tunisia”, mai transmite Grupul de Comunicare Strategică.

