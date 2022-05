Încă o amendă, de 14,5 milioane de euro, pentru Colterm Timişoara, din cauza neachiziţionării certificatelor de poluare

Administraţia Fondului de Mediu a transmis companiei de termoficare din Timişoara, Colterm, o amendă în valoare de 14,5 miliane de euro pentru neachizitionarea, până la dată de 30 aprilie a certificatelor de poluare aferente anului 2021.

Prefectul judeţului Timiş, Mihai Ritivoiu, a anunţat marţi, într-o conferinţă de presă, că amenda a fost dată în urmă cu câteva zile.

“S-a dat amendă la Colterm, zilele trecute, acum o săptămâna cred”, a declarat Mihai Ritivoiu.

Potrivit prefectului de Timiş, amenda este în valoare exactă de 71.862.221 lei şi a fost transmisă prin Poştă, de către Administraţia Fondului de Mediu, acesta fiind motivul pentru care încă nu a ajuns la Colterm, însă Prefectura Timiş a fost anunţată de acest demers.

”În data de 11 mai 2022 a plecat spre Colterm, de la Administrația Fondului de Mediu, amenda în cuantum de 71 862.921 lei pentru neachiziționarea unui număr de 153.443 de certificate EUA. Astăzi, această corespondență a ajuns la Timișoara, la Direcția de Poștă, urmând ca mâine să intre oficial în posesia Colterm.

Tot astăzi am sesizat oficial Instituția Prefectului Timiș privind tardivitatea prezentării corespondenței dintre Primăria Timișoara și administratorii judiciari și special ai Colterm doar în ședința de plen din data de 5 mai 2022, adică la cinci zile după expirarea termenului de plată.

Decizia administrației Fritz de a eluda legea și în acest an este de neînțeles, în condițiile în care există deja o cercetare penală pentru amenda AFM de anul trecut, care vizează tocmai modul în care s-au ocolit atribuțiile Consiliului Local (care este și AGA la Colterm) și declararea procedurii de insolvență într-o manieră unilaterală de către un grup de persoane din PMT și Colterm care și-au depășit atribuțiile, prejudiciind astfel bugetul Colterm cu 21 de milioane de euro. Maniera în care administrația Fritz a tratat și în acest an această problemă este o copie la indigo a celei de anul trecut, ascunderea gunoiului sub preș devenind o rutină de zi cu zi a unor oameni al căror analfabetism administrativ continuă să facă ravagii în bugetul Timișoarei!”, spune consilierul local Radu Țoancă.

Colterm a primit această amendă pentru neachizitionarea unei părţi din certificatele de emisii de gaze cu efect de seră pe care era obligată să le cumpere, aferente anului trecut. Nici în urmă cu un an Colterm nu a cumpărat aceste certificate pentru anul anterior, iar atunci AFM a amendat Colterm cu 21 milioane de euro.

Amenda de 21 milioane de euro a fost contestată în instanţa, iar noua amendă va fi şi ea contestată, după cum anunţase anterior primarul Dominic Fritz.

Cele două amenzi se adaugă unor datorii de peste 300 de milioane de lei pe care Colterm, societate aflată în insolvenţă, îi are la diferiţi furnizori.

Comentarii

comentarii