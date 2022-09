Încă o înfrângere în instanță pentru Primăria Lugoj: trei concursuri de recrutare, suspendate de Tribunalul Timiș

Primăria Lugoj nu are succes în fața instanțelor de judecată nici în „era post-Buciu”. Vineri, 16 septembrie, Tribunalul Timiș a suspendat trei concursuri de recrutare, într-un dosar deschis de mai mulți angajați, membri de sindicat. Pe scurt, municipalitatea lugojeană căuta să angajeze zece inspectori la diferite compartimente a Direcției Taxe și Impozite, iar probele teoretice urmau să se desfășoare pe 20 septembrie, 22 septembrie, respectiv pe 12 octombrie. Acestea au fost suspendate și, în plus, primăria va trebui să plătească și cheltuieli de judecată în valoare de 2.380 de lei. Decizia nu este definitivă, existând un termen de cinci zile pentru atacarea ei.

De fapt, sentința Tribunalului Timiș prevede suspendarea acestor proceduri până la o decizie definitivă „pe fond”, în dosarul legat de noua organigramă. O eventuală decizie favorabilă primăriei la Curtea de Apel pare însă improbabilă, după ce, în primă instanță, același Tribunal Timiș suspendase HCL-ul prin care restructurarea a fost aprobată. Concursurile suspendate acum au fost organizate în baza acesteia.

Iată și sentința legată de concursuri, pronunțată vineri:

„Respinge excepţia lipsei de obiect. Admite cererea. Dispune suspendarea următoarelor acte asimilate actelor administrative, până la pronun?area instan?ei de fond: -concursul de recrutare pentru ocuparea a 5 (cinci) funcţii publice de execuţie vacante de Inspector, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Lugoj, Direcţia taxe şi impozite, Biroul constatare şi impunere, Compartimentul persoane fizice, cu proba scrisă în data de 20 septembrie 2022, publicat in Anunţul de concurs angajare – Biroul constatare şi impunere, postat pe pagina de internet al Primăriei Municipiului Lugoj la data de 11.08.2022; -concursul de recrutare pentru ocuparea a 4 (patru) funcţii publice de execuţie vacante de Inspector, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Lugoj, Direcţia taxe şi impozite, Biroul constatare şi impunere, Compartimentul persoane juridice, cu proba scrisă în data de 22 septembrie 2022, publicat in Anunţul de concurs angajare – Biroul constatare şi impunere, postat pe pagina de internet al Primăriei Municipiului Lugoj la data de 17.08.2022; -concursul de recrutare pentru ocuparea func?iei publice de execu?ie vacante de Inspector, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Lugoj, Direcţia taxe şi impozite, Biroul constatare şi impunere, Compartimentul agricol – fond funciar şi mediu, cu proba scrisă în data de 12 octombrie 2022, publicat in Anunţul de concurs – Compartimentul agricol – fond funciar şi mediu, postat pe pagina de internet al Primăriei Municipiului Lugoj la data de 31.08.2022. Obligă pârâtul la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 2380 lei. Cu drept de recurs în 5 zile de la comunicare. Cerea se va depune la Tribunalul Timiş. Pronunţată azi, 16 Septembrie 2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei”.

În paralel, fostul primar Claudiu Buciu – demis printr-un ordin al prefectului pentru că și-ar fi modificat domiciliul – încearcă să revină în funcție. Până acum nu pare să aibă succes. Pe 10 august, acesta a pierdut în primă instanță procesul în care contesta ordinul semnat de prefectul Mihai Ritivoiu. A depus totuși apel, iar acesta se va judeca pe 29 septembrie. În alt dosar, unul de „acțiune în constatare”, care îl are pe prefect „pârât” și pe fostul primar „reclamant”, pe 15 septembrie lui Buciu i-a fost refuzată de judecătorii Tribunalului Timiș o cerere de recuzare. Aici, următorul termen va fi peste câteva zile, pe 19 septembrie, iar atunci ar putea fi pronunțată și o primă sentință.

Comentarii

comentarii