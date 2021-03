Incendiu la o pensiune din Banat. O victimă a fost transportată la spital

Un incendiu a cuprins acoperișul unei pensiuni din localitatea Bozovici din județul Caraș-Severin. Garda de Intervenție Bozovici a sosit la fața locului cu 2 echipaje de pompieri și cu două autospeciale de stingere, conform site-ului Realitatea de Reșița.

Nu s-au înregistrat victime, cu excepția unei persoane care s-a rănit în urma spargerii unui geam in timp ce încerca să intre in pensiune pentru a recupera un obiect uitat pe birou. Victima, in stare conștientă, a fost transportată de echipajul SMURD Bozovici la Centru de Primire Bozovici, pentru îngrijiri medicale la membrul superior stâng.

Cauza probabilă a incendiului l-a reprezentat un coș de fum neprotejat termic față de materialele combustibile din apropiere. A fost distrus de foc acoperișul pensiunii, pe o suprafață de aproximativ 160 mp, bunurile materiale (electrocasnice) din bucătăria pensiunii și a fost degradată o altă încăpere a imobilului. Au fost salvate de pompieri bunuri in valoare de aprox. 1.000.000 lei.

