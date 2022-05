Încep Zilele Academice Arădene. Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad organizează ediţia cu numărul 32

Cetate a ştiinţei şi culturii arădene, transilvane şi euro-regionale, integrată în spaţiul european al cercetării şi educaţiei, afiliată la organizaţii internaţionale, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad marchează şi în acest an Zilele Academice Arădene, ale căror baze au fost puse în urmă cu 32 de ani de regretatul rector-fondator, prof. univ. dr. Aurel Ardelean. Şi în acest an, Zilele Academice Arădene, programate în perioada 25-29 mai, vor avea parte de invitaţi speciali şi o tematică de real interes, conducerea Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, în special prin rectorul instituţiei, prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, acordănd o atenţie deosebită procesului de internaţionalizare a Universităţii.

Zilele de miercuri, 25 mai şi joi, 26 mai sunt dedicate unor preconferinţe şi workshop-uri găzduite de Campusul Universitar de pe strada Liviu Rebreanu nr. 86. Tot joi, de la ora 18, are loc Inaugurarea Centrului Clinic Internaţional de Microscopie în Stomatologie „Vasile Goldiş” din Arad, situat pe strada Călăraşilor nr. 3. Conform programului manifestărilor, ziua de vineri, 27 mai începe la ora 10, cu un serviciu religios şi depunere de coroane la Monumentul Corifeului Marii Uniri, Vasile Goldiş, din Piaţa Revoluţiei. De la ora 11 are loc ceremonia oficială de deschidere a Zilelor Academice Arădene, ediţia XXXII, în Sala Marii Uniri situată pe Bdul Revoluţiei nr. 81. Programul va continua cu secţiunile ştiinţifice dedicate cadrelor didactice şi cercetătorilor, pentru ca de la ora 18, în Campusul Universitar, să aibă loc un concert susţinut de formaţia Talisman, în deschidere cântând Q Band – Claudia Iuga şi George Dancu. Sâmbătă, 28 mai, în Campusul Universitar „Pavel Covaci” din Macea are loc secţiunea ştiinţifică dedicată studenţilor UVVG.

În cadrul aceluiaşi context academic, în această săptămână, printr-un proiect finanţat de Centrul Municipal de Cultură Arad, UVVG organizează „ERASMUS+ International Staff Week 2022”, un eveniment multicultural de promovare a programului ERASMUS +, cu invitaţi din Iordania, Kazahstan, Uzbekistan, Egipt, Slovacia şi Ungaria. Pe parcursul săptămânii au loc conferinţe, seminarii şi mese rotunde legate de tema internaţionalizării instituţiilor de învăţământ superior, a provocărilor cu care acestea se confruntă şi găsirea celor mai viabile soluţii de expunere.

„Zilele Academice Arădene reprezintă o manifestare de tradiţie în viaţa Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, la care se reunesc an de an personalităţi ale vieţii academice din plan naţional şi internaţional. Programul manifestărilor a fost astfel conceput încât să includă atât momentele de respect al istoriei, cât şi cele de înaltă ţinută ştiinţifică şi academică, prin conferinţele care se vor desfăşura pe parcursul acestor zile. Scopul nostru este de a forma valori, personalităţi şi intelectuali, care să poarte numele Universităţii noastre peste tot în lume. Încă din anii 90, când oraşul nostru şi-a format numele de centru universitar, ne-am propus să avem un Arad academic respectat şi apreciat” – spune prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, rectorul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad.

